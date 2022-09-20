中職／黃保羅保護令形同虛設？悍將領隊：周總已致歉

富邦悍將隊第一指名黃保羅的「保護令」形同虛設，在U18世界盃青棒賽冠軍賽意料之外的登板，賽後掀起熱議，悍將領隊林華韋今天對此回應，中華隊總教練周宗志已來電，對於打破約定表達歉意。

黃保羅是悍將今年選秀首輪籤帶回的投手，簽約金540萬元，這趟出征U18世界盃，球團在出發前即向中華隊教練團表達盼有「保護機制」，單場最多80球，若中華隊晉級可多投1場先發。

黃保羅在預賽對義大利投5局、72球，接著在複賽對南韓投5局、60球，昨晨的冠軍賽在第7局一出局、一壘有人時，僅休1天的黃保羅再度出現在投手丘上，面對兩打席，結局分別是保送、三分砲，賽後掀起巨大討論，悍將球迷也有不滿聲浪。

林華韋今天對此說明，「我們確實在出發前有和教練團有球數上的共識，第一場投到72球有遵守，以為到投完韓國就結束了，沒想到冠軍賽又讓他下去。」

對於打破保護機制，林華韋表達遺憾，但也提到，「我也是帶隊出身，可以理解那個場合不容易處理，有戰績壓力，當下教練團應該也是天人交戰吧！」

林華韋重申先前提過的兩大立場，支持國家隊，以及不能忽略對黃保羅手臂的保護，周宗志賽後也已來電說明，並對打破約定表達歉意。林華韋也對中華隊今年奪銀佳績表達肯定，「還是要恭喜，U18打到這樣不容易。」