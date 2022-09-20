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中職／路易士出關先來澄清湖思考未來 捕獲2雄鷹
台鋼雄鷹隊打擊教練、昔日傳奇洋砲路易士完成前3天的隔離，今天出關先到球團辦公室熟悉環境，還捕獲兩名自主訓練選手陳柏清、曾品洋。
雄鷹24日將在高雄市立澄清湖棒球場展開秋訓，教練團組成已陸續揭開面紗，近日一位亮牌教練為打擊教練路易士，昔日征戰過台灣兩職棒聯盟，身披兄弟象隊23號戰袍打下輝煌成績，如今重返台灣吸引球迷關注。
路易士16日抵台，已依照政府規定完成3天居家檢疫，今天在符合規定的情況下開啟上班第一天，先到球團辦公室熟悉環境，再到澄清湖棒球場回憶過去、思考未來，還捕獲兩名自主訓練的小雄鷹。
路易士曾效力高屏雷公隊，對高雄並不陌生，日前曾透露對高雄的印象是一個很有人情味的地方，有機會想再到夜市走走。
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