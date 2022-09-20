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棒球／中華隊三級棒球接連奪牌 WBSC：U23能收集完獎牌？
世界各國陸續解封，各大國際賽事也逐漸回歸。今年的三級棒球國際賽事，中華隊皆有參賽並奪得佳績，WBSC官方推特也發文表示：「中華隊已經在U12、U15與U18連續拿下3面獎牌了，他們是否能在U23收集完獎牌呢？」
⚾️ Chinese Taipei is in the middle of a fantastic medal streak!— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) 2022年9月19日
🥉 #U12WorldCup
🥉 #U15WorldCup
🥈 #U18WorldCup
🔜 #U23WorldCup on home soil!
🏆 Will be the WBSC U-23 Baseball World Cup where they win it all? pic.twitter.com/MZVgNYER5s
U12世界盃8月在台南開打，地主中華隊擊敗多明尼加拿下季軍。U15世界盃則在墨西哥進行，中華隊同樣獲得季軍。
至於剛結束的U18世界盃則是在美國佛羅里達舉辦，上屆奪冠的中華隊，本屆同樣表現出色，在預賽以9:2大勝日本，循環賽又以6:2擊敗美國；可惜在冠軍賽再度碰到美國，卻以1:5輸球，以亞軍作收。
國際棒總今年最後一個分級國際賽U23世界盃，將於10月13日至23日在台灣開打，比賽場地預計有台北市天母棒球場、台中市洲際棒球場和雲林縣斗六棒球場三地。U23的前身是U21，2014年由王柏融領軍的「金牌世代」拿下金牌，是我國史上首個WBSC認證的世界性成棒階層賽事冠軍。不過在改制為U23後，中華隊已經連續三屆未進入4強。
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