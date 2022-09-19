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日職／宋家豪挨2轟拿第20次中繼成功 吳念庭1打點

中央社／ 台北19日電
宋家豪。 擷圖自推特
宋家豪。 擷圖自推特

日職樂天金鷲今天與埼玉西武獅交手，西武隊台灣野手吳念庭沒有敲出安打，但有1分打點，樂天隊台灣投手宋家豪中繼投1局挨2轟，樂天以6比4拿勝，宋家豪拿下本季第20次中繼成功。

日本職棒例行賽西武隊今天與樂天隊交手，西武隊吳念庭先發打7棒、守三壘，吳念庭3局敲出游擊方向飛球出局，5局二、三壘有人時敲出二壘方向滾地球出局，但幫助球隊送回1分。

吳念庭7局敲出中外野方向飛球出局，延長賽第10局敲出二壘方向平飛球被接殺，今天總計4打數沒有安打，但有1分打點，賽後打擊率2成24。

今天兩隊7局上打完樂天隊4比1領先，宋家豪7局下登板中繼，1人出局後接連被外崎修汰、愛斗敲出陽春砲，接著讓吳念庭敲出中外野方向飛球出局，再讓下一棒打者敲出三壘方向滾地球出局，沒有多掉分數。

宋家豪今天總計用10球1局挨2轟，失掉2分都是責失分，球隊延長賽11局搶分，終場以6比4擊敗西武隊，宋家豪拿下本季第20次中繼成功、賽後防禦率2.68。

樂天金鷲 宋家豪

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