棒球／列特博成社會隊第11隊 甲組成棒對抗賽明年一月開打

列特博甲組社會隊正式成立，讓國內社會隊規模增加至11隊，中華民國棒球協會今天舉行記者會也宣布成立台灣甲組成棒推廣聯盟，新賽事「666甲組成棒對抗賽」明年登場。

中華民國棒球協會今天舉行記者會，宣布列特博甲組社會隊正式加盟，協會理事長辜仲諒表示，感謝列特博生技願意支持國內棒球運動發展，成立第11支甲組社會隊，「對我們來說是很重要的生力軍」。

記者會上同時宣布成立台灣甲組成棒推廣聯盟，聯盟會長由崇越集團董事長郭智輝擔任。郭智輝表示，成立這個聯盟的用意，是覺得現在是台灣棒球運動持續往上發展最好的機會，球員如果沒有舞台就容易受到限制，希望甲組社會隊在台灣蓬勃發展，讓台灣棒球在世界舞台爭取更好的成績。

列特博生技3年前開始冠名贊助萬能科技大學棒球隊，今天記者會上總經理戴極昇也表示，透過贊助萬能科大，了解大專球員的特質，也找尋適合公司發展的人才，如何平衡比賽和職場的連結，安排合適的訓練量，慢慢了解國內棒球生態和發展。

戴極昇提到，在公司董事長支持下，希望可以提供成棒球員更多的舞台，決定成立甲組社會隊，為台灣棒球運動貢獻心力，而總教練由林力偉擔任。

40歲的戴極昇不僅是總經理，也是球隊先發投手，目前球隊正在比桃園盃棒球賽，戴極昇笑說上場投球，感覺到現在年輕球員個人化的訓練、肌力都不一樣了。他笑說，「我當年天分也算很高，雖然現在有點退步，但原本設想比賽應該可以你來我往」，深深感受到整體棒球運動的進步，想要拿勝、要多付出一點。

台灣甲組成棒推廣聯盟宣告新賽事「666甲組成棒對抗賽」明年登場，爆米花棒球聯盟、梅花旗大學棒球錦標賽前6名球隊取得參賽資格，分社會組、大專組舉行小組循環賽，社會隊比賽明年1月開打，大專組比賽2月開打，社會隊前4名、大專組前2名晉級決賽。

列特博成立甲組社會隊 看見棒球員不同特質

列特博甲組社會隊正式成立讓國內社會隊規模增加至11隊，總經理戴極昇看到棒球員不同的特質，不挑工作、不輕易放棄，所以創造了新的可能，也希望能爭取「666甲組成棒對抗賽」門票。

列特博生技支持國內棒球運動，今天記者會上正式宣告列特博甲組社會隊成立，由林力偉擔任總教練，目前球員超過20人。

列特博生技總經理兼球員戴極昇表示，目前球員組成有6、7成是公司員工，部分是建教合作的學生，大概每天下午4時左右就會去訓練，包括私人訓練場或者與萬能科技大學棒球隊打訓練賽。

戴極昇表示，教練團會比較辛苦，球員在公司分屬不同的部門，他們需要去掌握球員的狀況，球員在公司中負責的業務很多樣，列特博是國內著名的核酸篩檢相關生技公司，有些球員需要支援醫院後勤業務，機器調校、安裝，還有球員是歸屬認證服務部門等。

戴極昇提到，球員進到公司都有完善的培訓，客戶對員工兼球員的身份也都很有興趣，有時候都會問：「什麼時候可以看到你們在電視上打球？」但他也點出，打球和工作間如何找到平衡也是重點，員工必須要幫企業增加產值，才能讓公司永續經營。

被問起從棒球員身上看到了什麼不同的特質，戴極昇表示「不挑工作」，現在少子化，年輕人對科系設定很侷限，戴極昇表示，有不斷的教育他們，不要被體育人的框架侷限，也提到棒球最難得的精神就是不放棄，不放棄任何可能，才能創造新的可能。

列特博目前正在打桃園盃棒球賽，打完4場比賽戰績2勝2敗，戴極昇表示，接下來年底的爆米花棒球聯盟是重頭戲，希望可以打出好成績，擠進前6名、搶下明年「666甲組成棒對抗賽」門票。