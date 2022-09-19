中職／2淘汰洋投 麥力德續投二軍、牧田和久決定返日

中信兄弟隊洋將抉擇，確定留下左投奧特羅，淘汰麥力德，麥力德已經遭到註銷，本季無法再於一軍出賽，但與球團討論後決定留下來在二軍出賽；至於「和製潛水艇」牧田和久，則已確定返回日本。

不同於其他4隊洋將人數都剛好，兄弟需在今天的洋將登錄大限決定淘汰哪一人，最終確定4名洋將陣容為洋投德保拉、泰樂、奧特羅以及洋砲福來喜。

兄弟球團表示，「麥力德雖然遭註銷，但與球團討論過後決定在二軍出賽至球季結束。另外，先前已註銷的牧田和久將返回日本，謝謝兩位洋助人的付出。」

牧田共在一軍登板6場、5.1局，就有4場掉分，防禦率8.44、被打擊率5成都高得離譜，8月11日降下二軍後未再重返一軍，已在9月12日遭到註銷。

兄弟今天也一併將余謙、鄭佳彥、王梓安、周磊4名本土投手註銷，註冊名單補上鄭浩均、徐基麟、潘泓凱、李承恩。名單中最受矚目為2020年選秀第一指名余謙，這也代表他確定在今年球季留下一軍0出賽。