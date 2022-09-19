聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／2淘汰洋投 麥力德續投二軍、牧田和久決定返日

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊日籍投手牧田和久決定返回日本。報系資料照
中信兄弟隊日籍投手牧田和久決定返回日本。報系資料照

中信兄弟隊洋將抉擇，確定留下左投奧特羅，淘汰麥力德，麥力德已經遭到註銷，本季無法再於一軍出賽，但與球團討論後決定留下來在二軍出賽；至於「和製潛水艇」牧田和久，則已確定返回日本。

不同於其他4隊洋將人數都剛好，兄弟需在今天的洋將登錄大限決定淘汰哪一人，最終確定4名洋將陣容為洋投德保拉、泰樂、奧特羅以及洋砲福來喜。

兄弟球團表示，「麥力德雖然遭註銷，但與球團討論過後決定在二軍出賽至球季結束。另外，先前已註銷的牧田和久將返回日本，謝謝兩位洋助人的付出。」

牧田共在一軍登板6場、5.1局，就有4場掉分，防禦率8.44、被打擊率5成都高得離譜，8月11日降下二軍後未再重返一軍，已在9月12日遭到註銷。

兄弟今天也一併將余謙、鄭佳彥、王梓安、周磊4名本土投手註銷，註冊名單補上鄭浩均、徐基麟、潘泓凱、李承恩。名單中最受矚目為2020年選秀第一指名余謙，這也代表他確定在今年球季留下一軍0出賽。

余謙 牧田和久 王梓安

延伸閱讀

中職／意外「和製潛水艇」在台沉沒 助總：他也覺得不好意思

中職／牧田和久被兄弟註銷 日本球迷熱議：這成績有點殘酷

中職／兄弟註冊洋投泰樂 「和製潛水艇」牧田和久掰了

中職／洋將海！兄弟簽巴拿馬左投奧特羅 已有6位外援

相關新聞

U18世界盃／中華隊抱亞 看見選手成長

中華青棒隊2連霸夢碎，昨天在U18世界盃棒球賽冠軍賽攻勢斷電，欠缺臨門一腳，7局上遭美國隊第4棒艾德里奇的3分砲轟垮，終...

日職／宋家豪挨2轟拿第20次中繼成功 吳念庭1打點

日職樂天金鷲今天與埼玉西武獅交手，西武隊台灣野手吳念庭沒有敲出安打，但有1分打點，樂天隊台灣投手宋家豪中繼投1局挨2轟，...

棒球／列特博成社會隊第11隊 甲組成棒對抗賽明年一月開打

列特博甲組社會隊正式成立，讓國內社會隊規模增加至11隊，中華民國棒球協會今天舉行記者會也宣布成立台灣甲組成棒推廣聯盟，新...

中職／2淘汰洋投 麥力德續投二軍、牧田和久決定返日

中信兄弟隊洋將抉擇，確定留下左投奧特羅，淘汰麥力德，麥力德已經遭到註銷，本季無法再於一軍出賽，但與球團討論後決定留下來在...

中職／麥力德掰了 奧特羅未「開箱」通過去留戰

中信兄弟隊洋將生死鬥結局底定，麥力德遭到註銷，新洋投奧特羅則已完成註冊，在未「開箱」情況下搶下最後一席門票。

U18世界盃／教練讚邱鑫動腦走出低潮 林鉑濬潛力佳

U18世界盃棒球賽落幕，中華隊拿下亞軍。總教練周宗志稱點名野手鄭俊瑋、邱鑫，投手林鉑濬表現出乎預期；周宗志稱讚邱鑫是聰明的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。