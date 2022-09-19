中職／麥力德掰了 奧特羅未「開箱」通過去留戰

中信兄弟隊洋將生死鬥結局底定，麥力德遭到註銷，新洋投奧特羅則已完成註冊，在未「開箱」情況下搶下最後一席門票。

目前其他4隊洋將人數都恰恰好，只有兄弟需在今天的洋將登錄大限淘汰1人，上周泰樂兩度考核都拿下勝投，讓他的位置穩固，捕手福來喜同樣確定續留，加上德保拉，已經底定3席，僅剩麥力德、奧特羅二搶一。

根據中職官網顯示，麥力德的名字已經顯示註銷，奧特羅則是完成註冊，確定在兩人中留下奧特羅。

麥力德在中職出賽5場，拿下1勝3敗、防禦率2.95帳面上還行，但這是經過他的「自我美化」，其中兩場比賽、合計9分非責失分的「鍋」，都是他自己失誤後煮的粥，表現極度不穩。

奧特羅則是來台時間較晚，上周才剛完成體檢，尚未有任何實戰，最後確定通過這場洋將去留戰。