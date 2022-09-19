U18世界盃／教練讚邱鑫動腦走出低潮 林鉑濬潛力佳

中央社／ 台北19日電
U18世界盃中華隊邱鑫獲選最佳左外野手。圖／中華棒球協會提供
U18世界盃中華隊邱鑫獲選最佳左外野手。圖／中華棒球協會提供

U18世界盃棒球賽落幕，中華隊拿下亞軍。總教練周宗志稱點名野手鄭俊瑋、邱鑫，投手林鉑濬表現出乎預期；周宗志稱讚邱鑫是聰明的球員，找方法走出低潮，林鉑濬潛力不可限量。

中華隊雖然沒能完成連霸，但周宗志接受中央社記者訪問表示，「我真的覺得這批球員們很棒」，從一開始集訓教練團評估投打可能有落差，到一路打到冠軍戰，展現團結的向心力和求勝心態很棒。

周宗志也點名此次表現出乎預期的球員，野手部分有麥寮高中畢業的內野手鄭俊瑋，和母隊穀保家商外野手邱鑫。

周宗志先前就曾點名鄭俊瑋今年選秀沒獲得球團青睞很可惜，無論守備、攻擊、速度整體都不錯，不會比現效力中職味全龍隊的郭天信高中同期差；鄭俊瑋這次也有好表現，與日本交手單場2安、5打點是搶勝功臣，此次總計17打數敲出5支安打，貢獻6分打點，打擊率2成94。

邱鑫集訓前期遇到一段低潮期，此次預賽首戰對義大利先發打9棒，敲出再見安打建功，之後回到熟悉的開路先鋒第一棒，越打越有信心；此次總計8場出賽，24打數敲出11支安打，包括1支二壘打，貢獻3分打點，跑出4次盜壘成功，打擊率4成58，拿下明星球員外野手獎。

邱鑫的攻守能力在球探眼中本來就有不錯的評價，還有腳程優勢，周宗志表示，球員難免會遇到低潮，但邱鑫是很聰明的球員，會自己找方法調整，想辦法盡快走出低潮，一直有在動腦筋。

本屆U18世界盃，中華隊中繼投手林鉑濬對南韓隊中繼2局飆出3K。圖／中華棒協提供
本屆U18世界盃，中華隊中繼投手林鉑濬對南韓隊中繼2局飆出3K。圖／中華棒協提供

投手方面，周宗志給鶯歌工商的林鉑濬高評價，林鉑濬今年暑假才升上高二，因為同是新北市的球隊，從年初東岸聯盟、玉山盃、藍白對抗賽，一路都在聯隊當中，看到他有很大的成長，雖然此次以投手出賽較多，但林鉑濬長打能力也很不錯，周宗志直言：「我覺得他無論投打、潛力不可限量。」

林鉑濬此次4場後援出賽，投4.2局被敲3支安打，投出7次三振、2次保送，無失分，複賽對韓國、冠軍戰對美國比賽登板後援，都展現大將之風。

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