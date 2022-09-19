中職／穩了？桃猿最快21日下半季亮燈 問鼎金冠軍

中職下半季冠軍之爭進入下半場，樂天桃猿隊上周以4連勝收尾，再度拉開與各隊的差距，目前不只已經點亮全年度第一的魔術數字M14，下半季冠軍的魔術數字也亮燈在即，最快在周三就能點亮，問鼎「金冠軍」進入最後的衝刺階段。

猿隊在下半季持續獨走，這波4連勝後重返7成勝率，目前已賽36場，拿下24勝10敗2和、勝率7成06；排名第二的中信兄弟隊上周末以3連勝橫掃味全龍隊，兩隊之間仍有5.5場勝差，本周將直接對陣3場比賽，可能將是攸關兄弟還有無機會在下半季爭霸一搏的戰役。

猿隊明天遭遇統一獅隊，21到23日則和兄弟進行3連戰，猿隊要點亮下半季封王魔術數字最快將是21日，若當天擊敗兄弟就亮燈，亮多少則要視明天與獅隊的對戰結果，連贏獅隊、兄弟則亮M15，輸獅隊、贏兄弟則亮M16。

一旦猿隊拿下全年第一，就代表在今年改制的季後賽中先晉級總冠軍賽並取得5場主場優勢，若能包辦上、下半季冠軍，則是直接保送1勝，總冠軍賽握有4場主場優勢。