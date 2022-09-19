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U18世界盃／日本投打俱佳保住銅牌 監督鬆一口氣：差點回不了國

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隊最終保住銅牌，讓馬淵史郎監督鬆了口氣。 圖片截自／野球日本代表隊官網
日本隊最終保住銅牌，讓馬淵史郎監督鬆了口氣。 圖片截自／野球日本代表隊官網

本屆U18世界盃棒球賽季軍戰由日本碰上韓國。前一次因失誤而吃敗仗的日本隊，在這場比賽中總算回穩，在投、打兩方都順利發揮下擊敗韓國，拿下本次賽會的銅牌。這場關鍵的勝利，也讓日本隊總教練馬淵史郎總算鬆一口氣，表示起碼達到了最低目標。

根據日本媒體「Full-Count」報導，這場銅牌戰才一開賽，日本隊就發動攻勢。第四棒的內海優太在一、三壘有人時敲出適時安打，幫助日本隊先馳得點。接下來第二局，日本隊單局出現四支安打和三次保送，一口氣海灌5分，取得6：0的大幅優勢。

日本隊此戰派出生盛亞勇太先發主投，他在第四局被轟出一發兩分砲，但除此之外便沒有其他失分。川原嗣貴則後援三局，只被打出一支安打，還飆出三次三振，徹底澆熄韓國的反攻氣焰。終場日本就以6比2戰勝韓國隊，扳回一城並保住銅牌席次。

賽後馬淵史郎監督表示，由於賽制只打七局的關係，因此要儘快在前三局就分出勝負，這也是未來日本隊需要多加深思研究的地方。他曾經擔心如果連張牌都沒拿到，就沒臉回到日本，好在最後有達成最低要求的銅牌，也讓他總算鬆一口氣，覺得能夠回日本交待了。

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