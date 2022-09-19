中職／悍將流行音樂節 高家兄弟、女孩簽名會登場

富邦悍將隊攜手富邦證券共同舉辦的「富邦證券G!POP流行音樂節」，將在9月24日、25日新莊棒球場登場，場外也有安排活動，最香Fubon Angels簽名會和悍將球員簽名會在主題日登場，Fubon Angels還將獻出好歌喉。

悍將連續5年推出「富邦證券G!POP流行音樂節」，今年有「金曲歌后」孫淑媚、「文藝女王」萬芳與「饒舌鬼才」熊仔在24日賽後進行演唱，25日則有「催淚歌姬」張若凡及「音樂頑童」庾澄慶登場，庾澄慶更將擔任「悍將好聲音」評審。

除此之外，24日賽前先由最帥應援團聯手最美Fubon Angels暖場，被天使親吻過的好歌喉將在2F場外舞台登場；表演結束後舉辦悍將球員簽名會，由「高家兄弟」高國輝、高國麟合體互動並為球迷簽名。

25日應援團和Fubon Angels則換PK舞技，活動後將舉辦Fubon Angels簽名會，出席女孩為朱朱、沁沁、蓁蓁和潔米，兩天簽名會限當日限於一樓商店購買悍將商品，最終消費金額達3000元即可獲得簽名會號碼牌一張。