中職／悍將流行音樂節 高家兄弟、女孩簽名會登場
富邦悍將隊攜手富邦證券共同舉辦的「富邦證券G!POP流行音樂節」，將在9月24日、25日新莊棒球場登場，場外也有安排活動，最香Fubon Angels簽名會和悍將球員簽名會在主題日登場，Fubon Angels還將獻出好歌喉。
悍將連續5年推出「富邦證券G!POP流行音樂節」，今年有「金曲歌后」孫淑媚、「文藝女王」萬芳與「饒舌鬼才」熊仔在24日賽後進行演唱，25日則有「催淚歌姬」張若凡及「音樂頑童」庾澄慶登場，庾澄慶更將擔任「悍將好聲音」評審。
除此之外，24日賽前先由最帥應援團聯手最美Fubon Angels暖場，被天使親吻過的好歌喉將在2F場外舞台登場；表演結束後舉辦悍將球員簽名會，由「高家兄弟」高國輝、高國麟合體互動並為球迷簽名。
25日應援團和Fubon Angels則換PK舞技，活動後將舉辦Fubon Angels簽名會，出席女孩為朱朱、沁沁、蓁蓁和潔米，兩天簽名會限當日限於一樓商店購買悍將商品，最終消費金額達3000元即可獲得簽名會號碼牌一張。
日本熱銷、人氣罐裝調酒「-196°C 強冽」助陣此次活動，兩天賽前憑內野實體票券或電子票券識別手環及身分證件即可領取，分別為24日雙重檸檬、25日雙重葡萄柚，未滿18歲不得領取，數量有限、發完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言