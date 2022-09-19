U18世界盃／中華隊二連霸夢碎 孫易磊：看見與別人的差距
U18世界盃冠軍戰本日凌晨上演台美大戰，可惜中華隊打線遭對方投手封鎖，加上美國隊一擊關鍵三分砲，中華隊最終未能衛冕成功。而本屆賽事在投打方面都有亮眼表現的孫易磊，本場比賽也擔綱先發第6棒指定打擊，可惜未能幫助球隊建功，而他也在賽後接受訪問時坦言，真的很希望幫助球隊奪冠。
孫易磊本屆賽事仔打擊方面繳出.292/.375/.346打擊三圍，以及面對澳洲擔任先發投手3局僅失1分、防禦率2.33的優異表現，對於這次中華隊無法達成二連霸賽後表示:「這次比賽看見自己與其他更優秀選手的差距，讓我能夠有更明確的目標去追上他們，希望未來還有機會參加其他國際賽，並且幫助台灣登頂成功。」
孫易磊今年剛升上高三，正式成為球隊主力，他也談到本季對自己的期許:「希望未來回到穀保後，能幫助球隊拿到更好的成績，很謝謝周教練本次大賽的信任，我將全力以赴用表現回報他給予我的機會。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言