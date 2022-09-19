U18世界盃／中華隊二連霸夢碎 孫易磊：看見與別人的差距

U18世界盃冠軍戰本日凌晨上演台美大戰，可惜中華隊打線遭對方投手封鎖，加上美國隊一擊關鍵三分砲，中華隊最終未能衛冕成功。而本屆賽事在投打方面都有亮眼表現的孫易磊，本場比賽也擔綱先發第6棒指定打擊，可惜未能幫助球隊建功，而他也在賽後接受訪問時坦言，真的很希望幫助球隊奪冠。

孫易磊本屆賽事仔打擊方面繳出.292/.375/.346打擊三圍，以及面對澳洲擔任先發投手3局僅失1分、防禦率2.33的優異表現，對於這次中華隊無法達成二連霸賽後表示:「這次比賽看見自己與其他更優秀選手的差距，讓我能夠有更明確的目標去追上他們，希望未來還有機會參加其他國際賽，並且幫助台灣登頂成功。」

孫易磊今年剛升上高三，正式成為球隊主力，他也談到本季對自己的期許:「希望未來回到穀保後，能幫助球隊拿到更好的成績，很謝謝周教練本次大賽的信任，我將全力以赴用表現回報他給予我的機會。」