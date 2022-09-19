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U18世界盃／林詔恩、邱鑫入選明星隊 隔10年再擒投手獎

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
U18世界盃中華隊左投林詔恩（圖）拿下防禦率王、最佳先發投手獎。（中華民國棒球協會提供）
U18世界盃中華隊左投林詔恩（圖）拿下防禦率王、最佳先發投手獎。（中華民國棒球協會提供）

中華隊今天在冠軍賽以1：5不敵美國隊，在U18世界盃青棒賽衛冕失利，最終仍收下亞軍佳績，個人獎也有收穫，左投林詔恩拿下防禦率王和最佳先發投手，邱鑫獲選最佳左外野手。

林詔恩在本屆賽事的兩場登板，分別對墨西哥7局完封、對荷蘭5局無失分皆奪勝，合計12局投球只被敲出3安打，送出14次三振、4次保送，表現極具壓制力。

上次中華隊在U18世界盃拿到投手獎，已是2012年曾仁和的最佳後援投手，林詔恩本屆投出亮麗成績，相隔10年，再有台灣選手擒投手獎，先收下防禦率王後，再以最佳先發投手之姿入選明星隊。

多扮演中華隊開路先鋒的邱鑫，24打數敲出11支安打，有1支二壘安打，打擊率4成58，貢獻3分打點、跑回6分，打擊率0.458，獲選最佳左外野手。

U18世界盃中華隊邱鑫獲選最佳左外野手。圖／中華棒球協會提供
U18世界盃中華隊邱鑫獲選最佳左外野手。圖／中華棒球協會提供

對中華隊兩戰都開砲的美國隊第4棒艾德里奇（Bryce Eldridge），獲選大會MVP，本屆累積3轟、13分打點，打擊率為3成16。

而閉幕典禮上除了頒獎外，大會也宣布明年的U18將移回台灣舉行，如此一來，明年將可在台看見睽違6年的世界棒球經典賽、U12世界盃、U18世界盃等重要國際賽事。

中華隊 曾仁和

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