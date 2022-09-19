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U18世界盃／台灣亞軍 教頭：技術不輸任何國家

中央社／ 台北19日電
U18世界盃棒球賽台灣隊不敵美國隊、拿下亞軍，總教練周宗志認為投手群表現維持水準，得點圈有人時無法冷靜攻擊比較可惜，也稱讚台灣球員技術上不輸任何國家，「他們真的很棒」。中央社／中華民國棒球協會提供
U18世界盃棒球賽台灣隊不敵美國隊、拿下亞軍，總教練周宗志認為投手群表現維持水準，得點圈有人時無法冷靜攻擊比較可惜，也稱讚台灣球員技術上不輸任何國家，「他們真的很棒」。中央社／中華民國棒球協會提供

U18世界盃棒球賽台灣隊不敵美國隊而拿下亞軍，總教練周宗志認為投手群表現維持水準，得點圈有人時無法冷靜攻擊比較可惜，他也稱讚台灣球員技術上不輸任何國家。

U18世界盃棒球賽台灣隊在冠軍戰與美國隊交手，2局下靠著黃劼希適時安打先馳得點，但比賽後半段得點圈有人時沒能有適時一擊，沒有再追加分數。

美國隊在4、5局各拿1分，7局上艾德瑞吉（BryceEldridge）敲出3分砲是重傷害，台灣隊追分不及終場以1比5吞敗。

台灣隊先發投手林盛恩主投4.1局失掉2分、承擔敗投，陽念希中繼投1.2局失1分，黃保羅接手沒有抓到任何出局數、被敲1轟，有2分責失分，林鉑濬後援1局沒有多掉分數。

台灣隊總教練周宗志表示，其實今天投手群的部分有維持一定水準，內容不會落差太大，比較可惜的是被打那一發全壘打，讓美國隊把領先拉大。

至於攻擊部分，得點圈有人時沒辦法冷靜選擇要攻擊的球路比較可惜，球員們太想要建功，導致好球帶沒有設定好。

周宗志總結此次球員們表現，從一開始集訓教練團評估投打可能會有落差，但到了美國感覺大家團結的向心力和求勝心態很棒，從第一場比賽到今天冠軍戰，「我覺得台灣不管投手還是野手，真的都很棒，尤其技術上不會輸給任何國家選手，只要細節做好、以後會更棒」。

台灣隊於2019年U18世界盃棒球賽冠軍戰擊敗美國隊，讓美國挑戰5連霸夢碎，此次冠軍戰再碰頭，美國隊留下冠軍，台灣隊無緣2連霸。

棒球 U18世青賽

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