U18世界盃／中華隊攻勢斷電 挨美國三分砲敲碎冠軍夢

U18世界盃青棒賽今天在冠軍賽上演台美大戰，中華隊未能端出複賽兩軍遭遇時的火力串聯，第5、6局都兵臨城下卻未能搶分，後援登板的黃保羅在7局上挨了第4棒艾德里奇（Bryce Eldridge）的三分砲，中華隊終場以1：5不敵美國，屈居亞軍，無緣完成二連霸。

直到開賽前40分鐘才確定的決賽組合，中華隊與美國隊爭冠，打線在第2局率先開火，王念好揮出二壘打，黃劼希補上適時安打，為中華隊開張分數。

中華隊先發投手林盛恩前兩局演出6上6下，接下來局局遇到危機，第3局一出局就被攻占二、三壘，最終安全下庒，但第4局就沒那麼幸運，美國選到保送上壘，出現兩支安打的串聯，攻下追平分，兩隊形成1：1。

美國第5局以二壘打開局，眼看開啟另一波危機，中華隊決定換投，由陽念希接手一出局、三壘有人局面，未料一登板就是暴投奉送超前分。

中華隊錯過進逼機會，黃勇傳在5局下掃向右外野跑出三壘打，他也興奮握拳，但中華隊的攻勢止步於此，邱鑫、陳致語兩棒都未能建功；第6局王念好、孫易磊在得點圈有人的打席，都以三振收場。

黃保羅在7局上、一壘有人時登板「拆彈」，先投出保送，接著面對複賽也對中華隊開轟的艾德里奇，被狙擊一發三分砲，成為摧毀中華隊冠軍夢的一棒。

中華隊在複賽以6：2擊敗美國，冠軍賽再碰頭情勢改寫，中華隊攻勢遭封鎖，僅敲出3安打。美國先發投手達拉斯（Matthew Dallas）投3.1局、失1分（無責失），米契爾（Blake Mitchell）接手2.2局僅被敲1安打、無失分，敲出三分砲的艾德里奇更在7局下負責關門，展現二刀流能耐，守住美國的隊史第10冠。

【中央社台北19日電】

U18世界盃棒球賽冠軍戰台灣隊一度領先，比賽後半段沒能穩守，被美國隊打者艾德里奇敲3分砲造成重傷害，台灣隊追分不及以1比5吞敗，無緣完成2連霸、拿下亞軍。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達州舉行，台灣連兩屆與美國隊在冠軍戰碰頭，台灣隊派出投手林盛恩先發，美國隊先發投手為戴拉斯（Matthew Dallas）。

台灣隊2局下1人出局後，王念好敲出二壘安打、又靠捕逸上到三壘，2人出局後黃劼希擊出適時安打，幫助球隊先馳得點。

林盛恩開賽連抓6個出局數，3局上先被首名打者敲安，1人出局後隊友守備發生失誤讓美國隊攻占一、三壘，之後一壘跑者盜上二壘，但林盛恩穩住陣腳，連抓2個出局數、沒有失分。

林盛恩4局上出現狀況，1人出局後投出保送，2人出局後被格拉霍瓦茲（Gavin Grahovac）敲安失掉1分，接著再被敲出二壘安打，但及時回穩、沒有多掉分數。

林盛恩5局上先被首名打者敲出二壘安打，美國隊又靠短打推進攻占到三壘，台灣隊換上陽念希接替投球，出手球路偏高，美國隊同時下強迫取分戰術，跑者提前起跑而跑回超前分，紀錄上是盜壘得分，這一分要記在林盛恩身上。

台灣隊5、6局都有攻占上三壘，但缺乏適時一擊，沒能拿下分數；美國隊7局上艾德里奇（Bryce Eldridge）扛出3分砲是重傷害，台灣追分不及、吞下敗仗。

林盛恩今天投4.1局被敲出4支安打，送出3次三振另有1次保送，失掉2分責失分、承擔敗投。