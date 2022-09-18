U18世界盃／爭冠對手就是美國 中華隊先發打線出爐

U18世界盃青棒賽今天進入決賽日，中華隊在冠軍賽的對手也終於產生，美國隊在7局下逆轉戰局，向日本隊說再見，終場以4：3贏球進入冠軍賽，將南韓隊擠落季軍賽，中華隊將在此戰後40分鐘馬上與美國爭冠。

中華隊前一天以3：0擊敗荷蘭隊後，超級循環複賽握有4勝1敗，已經先一步確定晉級冠軍賽，但對手難產中，日本與美國之戰牽動另一張冠軍賽門票，但兩軍打到3局因雨喊卡、最終未能恢復進行，延後一天續戰。

日本帶著3：2領先進入7局下卻失守，守備失誤、投手犯規賠上追平分，美國的再見安打打穿左邊防線。

美國贏球後，形成3隊4勝1敗且對戰互咬情勢，比較對戰優質率（TQB）後，南韓被擠落季軍戰，冠軍賽上演台美大戰，日美戰賽後40分鐘馬上就要展開廝殺。

中華隊挑戰二連霸的最後關卡碰上美國，兩隊在複賽的過招由中華隊以6：2勝出，中華隊冠軍賽先發打線已經出爐，隊長黃勇傳前役有關鍵安打，冠軍賽重返先發打線，擔任第9棒、二壘手。

中華隊冠軍賽先發打線如下：

1棒 邱鑫（左外野手） 2棒 陳致語（右外野手） 3棒 劉俊緯（游擊手） 4棒 林佳緯（中外野手） 5棒 王念好（一壘手） 6棒 孫易磊（指定打擊） 7棒 黃劼希（三壘手） 8棒 宋嘉翔（捕手） 9棒 黃勇傳（二壘） 先發投手 林盛恩

【中央社台北18日電】

U18世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰對手確定，美國複賽以4比3擊敗日本隊，台灣、美國連兩屆爭冠，台灣隊2019年拿下冠軍，今年力拚2連霸，將派出投手林盛恩先發。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，台灣隊今天凌晨擊敗荷蘭隊、確定晉級冠軍戰，美國隊複賽最後一戰靠著再見安打以4比3擊敗日本隊，台灣隊對手確定，將與美國隊爭冠，冠軍戰預計晚間11時30分開打。

台灣隊冠軍戰先發打序微調，劉俊緯和黃劼希棒次對調，劉俊緯先發打3棒守游擊、黃劼希先發打7棒守三壘，對荷蘭隊比賽敲出關鍵安打的黃勇傳，冠軍戰先發打9棒守二壘。

台灣隊開路先鋒為邱鑫、守左外野，2棒為陳致語、守右外野，林佳緯扛4棒、守中外野，王念好打5棒守一壘，6棒孫易磊擔任指定打擊，捕手宋嘉翔打8棒。

台灣隊派出先發投手林盛恩，林盛恩預賽對義大利有後援登板，投1.1局沒被敲出安打，投出2次保送1次三振、無失分，拿下勝投，對日本先發投5局被敲3支安打，投出3次三振、1次保送，失掉1分責失分、也拿下勝投。

台灣隊2019年在U18世界盃棒球賽冠軍戰擊敗美國，今年力拚完成2連霸。