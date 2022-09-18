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中職／泰樂、福來喜PASS 兄弟洋將生死鬥進入最後2搶1
中信兄弟隊洋將生死鬥，泰樂單周兩度接受考核，最終都拿下勝投，今天面對味全龍隊先發6.2局失2分，兄弟以8：4贏球賽後，總教練林威助也鬆口泰樂確定留下，捕手福來喜也是續留機率高，等於最後一席將在奧特羅、麥力德之間抉擇。
目前其他4隊洋將人數都恰恰好，只有兄弟需在明天的洋將登錄大限淘汰1人，泰樂繼13日對樂天桃猿隊投5.2局失2分奪勝後，兄弟安排今天他再扛先發。
泰樂封鎖龍隊打線，前6局未掉分，直到第7局兩出局後被連掃3安打退場，最終6.2局共用100球，被敲7安打，有6次三振、3次保送，也以優質先發獲選首座單場MVP。
林威助表示，泰樂的控球看起來較上一場穩定，壘上有人時的危機處理表現不錯；至於是否通過這場生存戰？他終於給出肯定的答案，助總表示，泰樂、福來喜基本上都會續留，教練團會再開會做最後確認。
這也意味，德保拉、泰樂、福來喜保有3席，剩下一個名額將在麥力德、奧特羅之間抉擇。
麥力德在中職出賽5場，拿下1勝3敗、防禦率2.95帳面上還行，但有兩場比賽、合計9分非責失分的「鍋」，都是他自己失誤後煮的粥，表現極度不穩；奧特羅的隱憂則是來台時間較晚，本周才剛完成體檢，尚未有任何實戰。
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