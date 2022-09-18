中職／泰樂、福來喜PASS 兄弟洋將生死鬥進入最後2搶1

中信兄弟隊洋將生死鬥，泰樂單周兩度接受考核，最終都拿下勝投，今天面對味全龍隊先發6.2局失2分，兄弟以8：4贏球賽後，總教練林威助也鬆口泰樂確定留下，捕手福來喜也是續留機率高，等於最後一席將在奧特羅、麥力德之間抉擇。

目前其他4隊洋將人數都恰恰好，只有兄弟需在明天的洋將登錄大限淘汰1人，泰樂繼13日對樂天桃猿隊投5.2局失2分奪勝後，兄弟安排今天他再扛先發。

泰樂封鎖龍隊打線，前6局未掉分，直到第7局兩出局後被連掃3安打退場，最終6.2局共用100球，被敲7安打，有6次三振、3次保送，也以優質先發獲選首座單場MVP。

林威助表示，泰樂的控球看起來較上一場穩定，壘上有人時的危機處理表現不錯；至於是否通過這場生存戰？他終於給出肯定的答案，助總表示，泰樂、福來喜基本上都會續留，教練團會再開會做最後確認。

這也意味，德保拉、泰樂、福來喜保有3席，剩下一個名額將在麥力德、奧特羅之間抉擇。