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中職／兄弟泰樂級數難倒龍隊 陳文杰3分打點當最後一根稻草
中信兄弟隊洋投泰樂本周第二度登板，面對深陷低潮的味全龍隊，先發6.2局失2分，陳文杰、陳子豪各贊助3分打點，兄弟終場以8：4贏球，龍隊不僅在這波「龍象大戰」3連戰遭到橫掃，投胎重生後的最長連敗紀錄推進到6連敗。
泰樂在這場洋將生死鬥中爭取續留，單周兩度登板接受考核，繼5天前對樂天桃猿隊投5.2局失2分後，今天對龍隊也有不俗成績，前6局未掉分，直到第7局兩出局後被連掃3安打，最終6.2局共用100球，被敲7安打、失2分，有6次三振、3次保送。
龍隊先發投手林子昱投4.1局被敲5安打、失3分，有4次保送，造成局投球數難以拉長。
兄弟首局就由擔任第一棒的岳政華安打領路，靠暴投站上二壘，許基宏補上中外野方向落地安打，岳政華直闖本壘，與郭天信的雷射肩拚速度，原先被判出局，兄弟提出挑戰後改判，兄弟先馳得點。
龍隊多次錯過搶分機會，連4局下無人出局就攻占一、三壘都放槍，劉基鴻先敲一壘方向滾地球出局，董秉軒、林辰勳吞K收場，5局上就見兄弟加速駛離，林子昱接連兩個保送後退場，羅華韋接手挨了陳子豪二壘打、陳文杰一壘打，兄弟3分入袋，將比分改寫為4：0。
兄弟持續擴大優勢，第7局岳東華在滿壘時以高飛犧牲打添分數，第8局又是「雙陳」的局，滿壘之際，陳子豪先選保送擠回分數，陳文杰敲出兩分打點二壘打再補刀，最多取得8：2領先，讓龍隊9局下的最後反撲徒勞。
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