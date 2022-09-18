快訊

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟泰樂級數難倒龍隊 陳文杰3分打點當最後一根稻草

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投泰樂。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊洋投泰樂。記者曾原信／攝影

中信兄弟隊洋投泰樂本周第二度登板，面對深陷低潮的味全龍隊，先發6.2局失2分，陳文杰陳子豪各贊助3分打點，兄弟終場以8：4贏球，龍隊不僅在這波「龍象大戰」3連戰遭到橫掃，投胎重生後的最長連敗紀錄推進到6連敗。

泰樂在這場洋將生死鬥中爭取續留，單周兩度登板接受考核，繼5天前對樂天桃猿隊投5.2局失2分後，今天對龍隊也有不俗成績，前6局未掉分，直到第7局兩出局後被連掃3安打，最終6.2局共用100球，被敲7安打、失2分，有6次三振、3次保送。

龍隊先發投手林子昱投4.1局被敲5安打、失3分，有4次保送，造成局投球數難以拉長。

兄弟首局就由擔任第一棒的岳政華安打領路，靠暴投站上二壘，許基宏補上中外野方向落地安打，岳政華直闖本壘，與郭天信的雷射肩拚速度，原先被判出局，兄弟提出挑戰後改判，兄弟先馳得點。

龍隊多次錯過搶分機會，連4局下無人出局就攻占一、三壘都放槍，劉基鴻先敲一壘方向滾地球出局，董秉軒、林辰勳吞K收場，5局上就見兄弟加速駛離，林子昱接連兩個保送後退場，羅華韋接手挨了陳子豪二壘打、陳文杰一壘打，兄弟3分入袋，將比分改寫為4：0。

兄弟持續擴大優勢，第7局岳東華在滿壘時以高飛犧牲打添分數，第8局又是「雙陳」的局，滿壘之際，陳子豪先選保送擠回分數，陳文杰敲出兩分打點二壘打再補刀，最多取得8：2領先，讓龍隊9局下的最後反撲徒勞。

中信兄弟隊陳文杰單場雙安、貢獻3分打點，本季已累積46分打點，穩居兄弟打點王。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊陳文杰單場雙安、貢獻3分打點，本季已累積46分打點，穩居兄弟打點王。記者曾原信／攝影

陳子豪 陳文杰

延伸閱讀

中職／MVP沒請星巴克 岳政華笑：我沒那麼多錢

中職／福來喜續留機會高 若有穩定打擊會更妥當

圖輯／中職陳文杰關鍵代打 中信6比0領先富邦

中職／岳政華不被負面想法關在籠子 許基宏提醒做自己

相關新聞

U18世界盃／中華隊攻勢斷電 挨美國三分砲敲碎冠軍夢

U18世界盃青棒賽今天在冠軍賽上演台美大戰，中華隊未能端出複賽兩軍遭遇時的火力串聯，第5、6局都兵臨城下卻未能搶分，後援...

中職／泰樂拚考核 單周摘2勝

中信兄弟隊洋將生死鬥，泰樂單周兩度接受考核，最終都拿下勝投，昨天在天母球場對味全龍隊先發6.2局失兩分，兄弟終場以8：4...

U18世界盃／台灣亞軍 教頭：技術不輸任何國家

U18世界盃棒球賽台灣隊不敵美國隊而拿下亞軍，總教練周宗志認為投手群表現維持水準，得點圈有人時無法冷靜攻擊比較可惜，他也...

U18世界盃／爭冠對手就是美國 中華隊先發打線出爐

U18世界盃青棒賽今天進入決賽日，中華隊在冠軍賽的對手也終於產生，美國隊在7局下逆轉戰局，向日本隊說再見，終場以4：3贏...

中職／泰樂、福來喜PASS 兄弟洋將生死鬥進入最後2搶1

中信兄弟隊洋將生死鬥，泰樂單周兩度接受考核，最終都拿下勝投，今天面對味全龍隊先發6.2局失2分，兄弟以8：4贏球賽後，總...

中職／兄弟泰樂級數難倒龍隊 陳文杰3分打點當最後一根稻草

中信兄弟隊洋投泰樂本周第二度登板，面對深陷低潮的味全龍隊，先發6.2局失2分，陳文杰、陳子豪各贊助3分打點，兄弟終場以8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。