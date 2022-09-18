中職／獲選單場MVP嚇一跳 曾仁和：本來以為是阿富

樂天桃猿隊今天在桃園球場以3：1擊敗統一獅隊，最近拚出4連勝，「土虱」曾仁和先發6局失1分，以優質內容奪下本季第5勝，他說：「有稍微修正投球節奏，希望能夠繼續維持，展現壓制力。」

曾仁和、獅隊洋投克維斯一度形成投手戰，猿隊3局下突破封鎖，1出局後嚴宏鈞、陳晨威安打，楊晉豪再獲保送形成滿壘，接著廖健富安打攻下兩分打點，成為致勝一擊，單場4打數2安打。

曾仁和賽後得知獲選單場MVP，其實嚇了一跳，他說：「本來以為是阿富。」

曾仁和本季8場先發投出5勝1敗、防禦率2.37，本月兩場先發都拿到勝投；他表示，今天比賽可以搶到好球數，有效控制在內、外角，就算內角球未讓打者「折到」（擠到球棒），也可拿到好球，讓他們打起來不會太舒服。

獅隊開賽連續11名打者被解決，曾仁和認為，只要內角球投得好，變速球就會更好用，曲球也會讓對手更難掌握。

他說：「主要修正抬腳節奏，對我來說是很大改變，一瞬間一氣呵成，投起來很舒服。」