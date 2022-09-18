中職／曾仁和熱舞造成轟動 曾總：地震把土虱震出來了

「土虱」曾仁和今天對統一獅隊先發6局失1分，幫助樂天桃猿隊3：1獲勝，賽後在單場MVP舞台大跳「土虱舞」，讓場邊隊友笑破肚皮，猿隊總教練曾豪駒說：「地震把土虱震出來了。」

曾仁和用85球完成6局任務，開賽連續解決11人次，優質內容只被揮出3支安打、失1分，本季戰績升至5勝1敗。

曾豪駒表示，曾仁和休息1周再上場，投起來品質很好，直球、曲球、變化球都有威力，「健康的曾仁和，戰力對球隊很重要。」

曾仁和本季8場先發紀錄，最多只投到6局，今天第2次達到這個局數；曾豪駒指出，曾仁和一直有些傷勢，體力無法調整，希望他能突破5、6局的門檻，拉長投球局數。

猿隊牛棚陳冠宇、陳禹勳、豪勁最後3局連續解決9人次，為球隊和曾仁和守住勝利，陳冠宇本季首次中繼成功，陳禹勳21中繼、豪勁31救援都在排行榜領先。