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中職／曾仁和優質先發第5勝 猿隊下半季勝率又超過7成
樂天桃猿隊「土虱」曾仁和今天在桃園主場登板，對統一獅隊先發6局，只被揮出3支安打、失1分，以優質內容奪下本季第5勝，猿隊終場3：1獲勝、最近4連勝，穩居下半季榜首。
猿隊打線面對獅隊洋投克維斯，前兩局六上六下，3局下1出局後展開攻勢，嚴宏鈞、陳晨威安打，楊晉豪再獲保送形成滿壘，接著廖健富安打攻下兩分打點。
5局下，猿隊再靠成晉安打、陳晨威三壘打攻下1分，擴大成領先3分。
曾仁和開賽連續解決11人次，4局上兩出局後，才被獅隊洋砲羅薩內野安打破功，投完前6局只被揮出兩支安打，直到7局上遭首名打者林子豪轟出陽春砲，在領先兩分時退場，戰績升至5勝1敗。
猿隊牛棚陳冠宇、陳禹勳、豪勁聯手後援保住勝利，最後3局連續解決9人次；值得一提的是，猿隊下半季24勝2和10敗，勝率衝上7成06，成為唯一勝率超過7成的球隊。
克維斯先發7局，被揮出6支安打、失3分吞敗，本季戰績掉到2勝3敗。
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