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中職／好險！王威晨手傷未傷到骨頭 三壘先給潘志芳扛

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊王威晨昨天因傷提前退場，好消息是並未傷到骨頭。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊王威晨昨天因傷提前退場，好消息是並未傷到骨頭。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊昨天在第8局出現令球迷擔憂的畫面，當家三壘手王威晨遭球強襲右手拇指下緣的掌骨處，當下退場就包紮後先去看醫生，總教練林威助今天談到他的傷情，好消息是沒有傷到骨頭，今天先退出先發打線。

昨天與味全龍隊的交手，第8局劉基鴻打向三壘的強勁平飛球，王威晨撲下去擋了一下，劉基鴻跑出內野安打，而王威晨則在撲的過程遭球打到右手拇指，他當下就面露痛苦神情，兄弟當機立斷換上潘志芳接替他的守備位置。

昨天賽後林威助即掛心可能傷到骨頭，看了醫生後總算鬆了口氣，助總今天賽前證實並未傷到骨頭，此役先退出先發，由潘志芳負責三壘。

王威晨今天最多只能代跑，是否替補上場要看狀況，由於兄弟到下周三才有比賽，還有時間觀望一下他的傷情。

王威晨 劉基鴻 林威助

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