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U18世界盃／黃勇傳某方面能力是天賦 林岳平：進職棒受挫更多

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
黃勇傳。圖／中華棒協提供
黃勇傳。圖／中華棒協提供

中華青棒隊今天在U18世界盃棒球賽以以3：0擊敗荷蘭隊，順利挺進冠軍賽，將爭取2連霸，統一獅隊兩名新人林詔恩、黃勇傳表現出色，成為贏球功臣，總教練林岳平特別提醒，進入職棒後還有很多挑戰。

林詔恩是獅隊在選秀會第3指名球員，U10預賽對墨西哥隊之戰演出7局完封勝，今天先發5局只被揮出兩支安打，無失分奪下重要勝利，林岳平不諱言：「他是中華隊最好的左投。」

黃勇傳則是獅隊首輪指名，原在中華隊先發名單中，預賽首戰對義大利3打數掛零後，變成代打身分，接下來比賽先發、板凳任務都有，今天對荷蘭第6局揮出兩分打點安打，成為贏球重要一擊。

林岳平表示，黃勇傳本來就是先發選手，儘管最近狀況不是很好，但關鍵時刻被啟用，可見他的某方面能力是天賦。

獅隊在7月11日選秀會挑中8名新人，擁有旅美資歷的26歲投手宋文華，確定後天登上一軍，在桃園球場先發對決樂天桃猿隊；林岳平對其他年輕球員也有期待，例如黃勇傳在中華隊從先發到代打，再以代打身分為球隊建功，他說：「進職棒會受挫更多。」

林岳平 中華隊

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