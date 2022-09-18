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日職／宋家豪中繼8球投1局 本季第19次中繼成功

中央社／ 台北18日電
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪。報系資料照
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪。報系資料照

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，用8球投1局無失分、拿下本季第19次中繼成功，樂天隊終場以4比3擊敗西武隊。

日本職棒樂天金鷲隊今天與埼玉西武獅隊交手，樂天隊1局靠著茂木榮五郎陽春砲先馳得點，4局上茂木榮五郎率先二壘打開啟攻勢，淺村榮斗適時安打添分，島內宏明敲安延續攻勢，靠著暴投、滾地球跑回第3分，鈴木大地安打送回團隊第4分。

西武隊4局下追分，山川穗高、栗山巧接連敲出安打，愛斗開轟，3分砲將比數追至1分落後，但攻勢沒有延續。

兩隊6局打完樂天隊4比3領先，宋家豪7局登板中繼，三振抓到第一個出局數，接著被森友哉敲出安打，再讓下一棒打者敲出雙殺打、化解失分危機。

宋家豪今天總計用8球投1局，被敲1支安打，投出1次三振，最快球速148公里、無失分，拿下中繼成功，賽後防禦率2.35。

樂天金鷲

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