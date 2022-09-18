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中職／林岳平備戰經典賽 許銘傑將擔任中華隊投手教練

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿投手教練許銘傑（中）。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿投手教練許銘傑（中）。圖／聯合報系資料照

中華隊備戰明年3月世界棒球經典賽，教練團逐漸成型，國家隊總教練林岳平、樂天桃猿隊投手教練許銘傑今天在桃園球場賽前互動，引發旁人好奇；林岳平表示，徵詢許銘傑擔任中華隊投手教練的意願，會再和猿隊領隊浦韋青討論此事。

林岳平日前邀請中信兄弟隊二軍投手教練王建民，擔任中華隊牛棚教練，今天再徵詢許銘傑，獲得他的同意；林岳平表示，已向聯盟提出教練團名單，將在26日選訓會議討論後確認。

林岳平強調，最近和王建民交換意見，希望他往後在中華隊訓練時，在牛棚區觀察投手、調整到最佳狀態，未來中華隊投手調度以許銘傑為主，王建民的重點放在牛棚。

中華隊組訓步驟，必須先確定教練團，再選出球員大名單，林岳平表示，大名單是下個階段，訓練場地也有構想，不過仍待協調，看看什麼方式對球隊最有利。

林岳平 中華隊 許銘傑

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