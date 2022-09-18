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中職／獅隊宋文華20日初登板 選秀首位一軍先發投手
統一獅隊26歲投手宋文華在一軍登板時間已經確定，後天將在桃園球場先發對決桃猿隊，返台首戰進入倒數階段。
獅隊在今年選秀會第4輪挑中宋文華，本月8日簽下2年4個月合約，本季月薪25萬元、明年27萬5千元、後年30萬元，含激勵獎金300萬元在內，總值達1090萬元。
宋文華披上獅隊球衣後，15日在二軍比賽對味全龍隊中繼1局，投9球完成任務，讓龍隊打者三上三下，飆出兩次三振，生涯第2次在中職出賽就是一軍戰場。
獅隊總教練林岳平表示，後天對猿隊之戰先發投手姚杰宏因為確診，因此從二軍調上宋文華接下先發任務，既然上了一軍就是好好準備，「不管投球局數多少，投就對了。」
今年選秀新人中，味全龍隊中繼投手林凱威率先登上一軍，已經出賽17場，同樣擁有旅外資歷的宋文華是第2人，將是首位以先發身分登板的投手，今天已在桃園球場加入獅隊一軍練球行列。
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