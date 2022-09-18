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中職／拿莫毛巾自歎不如土虱抱枕 「我只能被擦汗…」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
拿莫．伊漾特別版毛巾，印有他在因雨暫停空檔神還原志村健的表情，還有親自繪製的自畫像，不在乎有多醜，堪稱毫無「偶包」的個人商品。圖／味全龍隊提供
拿莫．伊漾特別版毛巾，印有他在因雨暫停空檔神還原志村健的表情，還有親自繪製的自畫像，不在乎有多醜，堪稱毫無「偶包」的個人商品。圖／味全龍隊提供

中職各隊商品創意無限，本周兩大矚目周邊是曾仁和的「土虱」抱枕和拿莫．伊漾的醜臉毛巾，拿莫．伊漾一看土虱前輩的商品，突然湧上小小失落感，「我的只能擦汗…」。

猿隊這兩天在桃園球場的賽事配合贊助廠商舉辦「海鮮趴」，曾仁和的綽號「土虱」雖是淡水魚，球團還是推出河鮮周邊，將卡通土虱P上曾仁和可愛到爆的笑臉，一公布就引起熱烈討論。

拿莫．伊漾的特別版毛巾則在昨天亮相，印有他在因雨暫停空檔神還原志村健的表情，還有親自繪製的自畫像，不在乎有多醜，堪稱毫無「偶包」的個人商品，在天母球場一上架就熱銷，讓工作人員頻繁補貨。

並稱兩大難以理解商品，拿莫．伊漾一看曾仁和的抱枕，直嘆他的比較讚，「他做抱枕欸！就可以給人家抱，我的只能擦汗。」還不忘嘴甜稱讚起前輩長得帥又個性好，「土虱前輩很帥，他是悶騷型的帥，帶有一點害羞的感覺，但跳起舞來又是…好啊！跳啊！（節奏、舞步）對不對沒在管的。」

曾仁和的綽號「土虱」，球團配合海鮮趴推出可愛的土虱抱枕。圖／樂天桃猿隊提供
曾仁和的綽號「土虱」，球團配合海鮮趴推出可愛的土虱抱枕。圖／樂天桃猿隊提供

曾仁和 拿莫．伊漾 中職

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