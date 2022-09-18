中職／拿莫毛巾自歎不如土虱抱枕 「我只能被擦汗…」

中職各隊商品創意無限，本周兩大矚目周邊是曾仁和的「土虱」抱枕和拿莫．伊漾的醜臉毛巾，拿莫．伊漾一看土虱前輩的商品，突然湧上小小失落感，「我的只能擦汗…」。

猿隊這兩天在桃園球場的賽事配合贊助廠商舉辦「海鮮趴」，曾仁和的綽號「土虱」雖是淡水魚，球團還是推出河鮮周邊，將卡通土虱P上曾仁和可愛到爆的笑臉，一公布就引起熱烈討論。

拿莫．伊漾的特別版毛巾則在昨天亮相，印有他在因雨暫停空檔神還原志村健的表情，還有親自繪製的自畫像，不在乎有多醜，堪稱毫無「偶包」的個人商品，在天母球場一上架就熱銷，讓工作人員頻繁補貨。