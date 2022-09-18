U18世界盃／林盛恩扛冠軍賽 對手是誰賽前40分鐘才知道

中華隊確定前進U18世界盃青棒賽冠軍賽，至於對手是誰，要等到今天晚上才揭曉，美國與日本之戰打到3局因雨暫停，兩場大雷雨後確定無法續戰，延到台灣時間今晚9點半接續未完的戰役，日美戰結束後40分鐘緊接著打冠軍賽，中華隊已確定推出林盛恩扛起冠軍賽先發。

中華隊今晨靠林詔恩、伍祐城聯手賞給對手10次三振，以3：0完封荷蘭，贏球先一步確定至少能以較佳的對戰優質率（TQB）晉級冠軍賽。而另外一張門票的爭奪，由南韓、美國相爭。

南韓以6：4擊敗墨西哥，超級循環複賽戰績與中華隊同樣都是4勝1敗，能否晉級冠軍賽要看日美戰臉色，如果美國吞敗將是3勝2敗，就由南韓晉級，若美國勝出，美國將以較優的TQB晉級。

日本、美國打到3局上在日本3：2領先時，在美國佛州當地時間下午5點18分因雷擊警報而暫停，兩場雷雨後確定無法恢復進行，延到隔日再戰。

日美戰表訂在台灣時間今晚9點半續戰，此戰產生第二張冠軍賽門票，休息40分鐘後依序進行冠軍賽、季軍戰。