聽新聞
test
0:00 / 0:00
U18世界盃／林盛恩扛冠軍賽 對手是誰賽前40分鐘才知道
中華隊確定前進U18世界盃青棒賽冠軍賽，至於對手是誰，要等到今天晚上才揭曉，美國與日本之戰打到3局因雨暫停，兩場大雷雨後確定無法續戰，延到台灣時間今晚9點半接續未完的戰役，日美戰結束後40分鐘緊接著打冠軍賽，中華隊已確定推出林盛恩扛起冠軍賽先發。
中華隊今晨靠林詔恩、伍祐城聯手賞給對手10次三振，以3：0完封荷蘭，贏球先一步確定至少能以較佳的對戰優質率（TQB）晉級冠軍賽。而另外一張門票的爭奪，由南韓、美國相爭。
南韓以6：4擊敗墨西哥，超級循環複賽戰績與中華隊同樣都是4勝1敗，能否晉級冠軍賽要看日美戰臉色，如果美國吞敗將是3勝2敗，就由南韓晉級，若美國勝出，美國將以較優的TQB晉級。
日本、美國打到3局上在日本3：2領先時，在美國佛州當地時間下午5點18分因雷擊警報而暫停，兩場雷雨後確定無法恢復進行，延到隔日再戰。
日美戰表訂在台灣時間今晚9點半續戰，此戰產生第二張冠軍賽門票，休息40分鐘後依序進行冠軍賽、季軍戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言