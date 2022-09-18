快訊

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18世界盃／林盛恩扛冠軍賽 對手是誰賽前40分鐘才知道

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊晉級U18世界盃青棒賽冠軍賽，對手則是尚未確定。圖／中華棒協提供
中華隊晉級U18世界盃青棒賽冠軍賽，對手則是尚未確定。圖／中華棒協提供

中華隊確定前進U18世界盃青棒賽冠軍賽，至於對手是誰，要等到今天晚上才揭曉，美國與日本之戰打到3局因雨暫停，兩場大雷雨後確定無法續戰，延到台灣時間今晚9點半接續未完的戰役，日美戰結束後40分鐘緊接著打冠軍賽，中華隊已確定推出林盛恩扛起冠軍賽先發。

中華隊今晨靠林詔恩、伍祐城聯手賞給對手10次三振，以3：0完封荷蘭，贏球先一步確定至少能以較佳的對戰優質率（TQB）晉級冠軍賽。而另外一張門票的爭奪，由南韓、美國相爭。

南韓以6：4擊敗墨西哥，超級循環複賽戰績與中華隊同樣都是4勝1敗，能否晉級冠軍賽要看日美戰臉色，如果美國吞敗將是3勝2敗，就由南韓晉級，若美國勝出，美國將以較優的TQB晉級。

日本、美國打到3局上在日本3：2領先時，在美國佛州當地時間下午5點18分因雷擊警報而暫停，兩場雷雨後確定無法恢復進行，延到隔日再戰。

日美戰表訂在台灣時間今晚9點半續戰，此戰產生第二張冠軍賽門票，休息40分鐘後依序進行冠軍賽、季軍戰。

中華隊

延伸閱讀

U18世界盃／啟用黃勇傳代打有原因 關鍵安盼提升信心

U18世界盃／黃勇傳抗壓佳換代打 冠軍戰林盛恩先發

U18世界盃／林詔恩、伍祐城完封荷蘭 中華隊前進冠軍賽

U18世界盃／抗韓5局好投 黃保羅自謙靠守備：我愛隊友

相關新聞

U18世界盃／中華隊攻勢斷電 挨美國三分砲敲碎冠軍夢

U18世界盃青棒賽今天在冠軍賽上演台美大戰，中華隊未能端出複賽兩軍遭遇時的火力串聯，第5、6局都兵臨城下卻未能搶分，後援...

中職／泰樂拚考核 單周摘2勝

中信兄弟隊洋將生死鬥，泰樂單周兩度接受考核，最終都拿下勝投，昨天在天母球場對味全龍隊先發6.2局失兩分，兄弟終場以8：4...

U18世界盃／台灣亞軍 教頭：技術不輸任何國家

U18世界盃棒球賽台灣隊不敵美國隊而拿下亞軍，總教練周宗志認為投手群表現維持水準，得點圈有人時無法冷靜攻擊比較可惜，他也...

U18世界盃／爭冠對手就是美國 中華隊先發打線出爐

U18世界盃青棒賽今天進入決賽日，中華隊在冠軍賽的對手也終於產生，美國隊在7局下逆轉戰局，向日本隊說再見，終場以4：3贏...

中職／泰樂、福來喜PASS 兄弟洋將生死鬥進入最後2搶1

中信兄弟隊洋將生死鬥，泰樂單周兩度接受考核，最終都拿下勝投，今天面對味全龍隊先發6.2局失2分，兄弟以8：4贏球賽後，總...

中職／兄弟泰樂級數難倒龍隊 陳文杰3分打點當最後一根稻草

中信兄弟隊洋投泰樂本周第二度登板，面對深陷低潮的味全龍隊，先發6.2局失2分，陳文杰、陳子豪各贊助3分打點，兄弟終場以8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。