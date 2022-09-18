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U18世界盃／啟用黃勇傳代打有原因 關鍵安盼提升信心
U18世界盃青棒賽今天進入超級循環賽最後一天，中華隊靠林詔恩、伍祐城兩任投手聯手封鎖，終場以3：0擊敗荷蘭隊，確定晉級冠軍賽。隊長黃勇傳此役的兩打席如洗三溫暖，第4局滿壘代打敲雙殺打，第6棒一棒成為勝利定心丸，總教練周宗志也解釋當下決定啟用他代打，是看到他在賽前練習狀況調整不錯，也信任他在高張力下的抗壓。
中華隊是上屆冠軍，本屆想前進冠軍賽、尋求二連霸，今天面對荷蘭是關鍵一戰，贏球就能先一步確定至少能以較佳的對戰優質率（TQB）晉級，中華隊推出左投林詔恩先發把關。
林詔恩先發5局只被敲出2安打，有6次三振、3次保送，伍祐城接手最後兩局，未被敲出安打，送出4K，兩位投手聯手封鎖荷蘭打線。
周宗志表示，相比上一場對墨西哥7局完封，林詔恩今天狀況沒有那麼好，但還是能把5局責任局數投完，也代表他在比賽中的調整能力真的很好，才能凍結對方得分機會，讓球隊有機會贏球。
林詔恩自評，「丟了太多無謂的壞球，控球也不太好，許多球都沒有丟到捕手要的位置，好壞球偏差也比較明顯，也讓自己投得比較辛苦。」
中華隊首局由林佳緯在二壘有人時敲出適時安打，率先開張分數，但接下來錯過幾次追加分數的機會，讓比分卡關在1：0，周宗志也提到此役打線串聯不太好，否則應該能把分數拉開一點，不用讓大家這麼緊張。
黃勇傳第4局代打在滿壘時敲出雙殺打，第6局扳回顏面，敲出安打、掃回2分打點，周宗志也解釋當下調度思維，「啟用黃勇傳代打，其實第一次是結果不好，不然他這兩天在賽前打擊練習狀況是調整還不錯，當下評估他在高張力的強度下能展現比較好的抗壓性，才決定換他上場代打，也很高興他第二次有把握住了，一定也能提升他的自信心。」
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