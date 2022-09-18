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U18世界盃／黃勇傳抗壓佳換代打 冠軍戰林盛恩先發

中央社／ 台北18日電
中華隊隊長黃勇傳。圖／中華棒協提供
中華隊隊長黃勇傳。圖／中華棒協提供

U18世界盃棒球賽台灣隊擊敗荷蘭搶下關鍵一勝、確定取得冠軍戰門票，總教練周宗志解釋換代打時機，看重黃勇傳抗壓性，很開心第2次機會他有把握住；冠軍戰先發投手預計是林盛恩。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，台灣隊超級循環賽複賽最後一戰今天與荷蘭隊交手，首局靠著林佳緯適時安打先馳得點。

台灣隊4局滿壘時啟用代打，換上黃勇傳但敲出雙殺、沒能多添分數，6局2人出局二、三壘有人時，黃勇傳沒有錯過機會，敲出安打、一棒2分替球隊多添保險分，幫助球隊以3比0拿下勝利。

台灣隊總教練周宗志解釋4局換代打考量，雖然黃勇傳第一次上場打擊結果不好，但當下的想法是黃勇傳賽前打擊練習狀況調整不錯，這場比賽也很關鍵，比賽越到後半段強度越高，黃勇傳面對這種高強度的比賽抗壓力也會好一點。

周宗志表示，很高興黃勇傳6局第2次打擊機會有把握，相信打出那支安打後，也會讓他自信心提升許多。

今天雖然拿下勝利，但多次得點圈有人時沒能有適時一擊，周宗志也坦言這部分比較可惜，除了第一局林佳緯有把握住，很多時候打擊都沒辦法串聯，不然比數應該可以再拉開一點。

台灣隊今天2任投手，林詔恩先發投5局，被敲出2支安打，投出6次三振3次保送、無失分，拿下勝投，伍祐城登板後援投2局，投出4次三振、替球隊守住勝利。周宗志稱讚，今天兩任投手聯手壓制荷蘭隊打線也是搶勝關鍵。

台灣隊連兩屆晉級冠軍戰，距離完成連霸僅剩一步，冠軍戰將於明天凌晨2時舉行，台灣隊先發投手預計為林盛恩。

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