U18世界盃／林詔恩、伍祐城完封荷蘭 中華隊前進冠軍賽

中華隊確定前進冠軍賽！今天在U18世界盃青棒賽靠林詔恩、伍祐城兩位投手封鎖荷蘭隊打線，隊長黃勇傳在4局中了「滿壘計」，第6局以安打掃回2分打點建功，中華隊終場以3：0擊敗荷蘭隊，超級循環複賽握有4勝1敗後，也將冠軍賽門票收進口袋，將尋求二連霸。

林詔恩為統一獅隊在今年選秀第3指名選進的左投，預賽對墨西哥演出7局完封勝，今天扛起攸關前進冠軍賽的關鍵戰役，先發5局只被敲出2安打，有6次三振、3次保送，伍祐城接手最後兩局，未被敲出安打，送出4K。

中華隊首局由林佳緯在二壘有人時敲出適時安打，率先開張分數，但接下來錯過幾次追加分數的機會，劉俊緯第二局以二壘打開局卻空手而歸，第4局更有一出局、滿壘的局面，結局卻是獅隊第1指名的黃勇傳代打敲出雙殺打，讓比分持續膠著。

黃勇傳在第6局的得點圈機會不再抱憾，掃出安打、帶有2分打點，這一棒成為中華隊取勝的定心丸。

中華隊收下這一勝後，在超級循環複賽握有4勝1敗，同日南韓對上墨西哥、美國與日本交手，就算南韓、美國都贏球同樣拿下4勝1敗，因3隊對戰互咬，必須透過對戰優質率（TQB）決定晉級球隊，中華隊也確定會以較優的TQB前進冠軍賽。

【中央社台北18日電】

U18世界盃棒球賽複賽最後一戰，台灣今天與荷蘭隊交手，台灣隊左投林詔恩先發5局飆6K無失分、好投壓制，黃勇傳單場2打點，台灣隊以3比0拿勝、確定晉級冠軍戰。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，台灣隊預賽5戰全勝，帶著2勝晉級超級循環賽複賽，台灣隊複賽首戰擊敗美國隊，昨天不敵韓國隊、吞下此次賽會首敗，今天與荷蘭隊交手，派出左投林詔恩全力搶勝。

林詔恩開賽稍微有狀況，1局被首名打者敲出安打，2人出局後讓跑者攻佔三壘，接著三振化解危機，林詔恩2局雖有投出保送、但沒讓荷蘭隊延續攻勢。

林詔恩3局也先投出保送，2人出局讓荷蘭隊打者敲出中外野方向飛球出局，但被抓投手犯規、這個打席不算，打者重打了一次跑出內野安打，林詔恩沒受到影響，穩住陣腳，抓到第3個出局數、沒有失分。

林詔恩今天總計用82球投5局，僅被敲出2支安打，投出6次三振3次保送、無失分，本次兩場出賽表現都很亮眼；台灣隊6局換上伍祐城登板後援，連抓6個出局數，投出4次三振、替球隊守住勝利。

台灣隊1局1人出局後陳致語獲觸身球保送，靠著滾地球、投手犯規上到三壘，林佳緯適時安打幫助球隊先馳得點。

黃勇傳4局滿壘時代打上場沒能有適時安打，6局2人出局二、三壘有人，黃勇傳安打建功，一棒送回2分、幫助球隊多添保險分。

台灣隊賽後戰績4勝1敗、確定連兩屆晉級冠軍戰，台灣隊2019年在總教練周宗志的帶領下拿下U18世界盃冠軍，今年也是由周宗志領軍，距離完成連霸僅差一步。