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中職／呂彥青投破隊史紀錄 納悶問「歷史留名嗎？」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
呂彥青連續22場登板無責失分。記者余承翰／攝影
呂彥青連續22場登板無責失分。記者余承翰／攝影

中信兄弟呂彥青從代班終結者出發，到今天投出隊史新猷，此役把關4個出局數成功守成，幫助球隊以5：4力克味全龍隊，連續22場登板無責失分為隊史首見，賽後一臉尷尬、不知如何回答的他吐出神奇的句子，「所以我現在歷史留名嗎？」

呂彥青今天在8局下提前登板，雖面對蔣少宏投出保送，但隨後K掉張政禹，化解滿壘危機，9局下再讓龍隊三上三下，飆出再見三振，守下1分差勝利。

今年因李振昌的傷情加上狀況相對不穩，季中由呂彥青扛下終結者位置，從7月16日開始的登板都沒有責失分，至今天已是連續22場，突破2009年麥特的21場，寫下隊史新高。

呂彥青坦言昨天有稍微看到新聞，知道應該是連續無責失之類的紀錄，但不去多想，上去就是盡快進入狀況，幫助球隊守下勝利，得知連續22場破隊史新高，他問：「真的假的？所以我現在歷史留名嗎？」

包含今天在內，呂彥青在這22場期間有不少是跨局數的登板，他說：「像今天有狀況，教練團信任我，都很願意上去幫球隊守下來。」現在在終結者的位置上是否已經揮別緊張？他直言：「這是不可能的。」

呂彥青坦言，「每次上去還是滿緊張，上去都是有危機，這兩場都是1分差，一顆失投、打者打得好都是會飛出去，上去還是會緊張，很小心翼翼去丟每顆球。」

總教練林威助則認為，現在呂彥青在這個位置上投得穩定，李振昌歸隊之後，預計仍由呂彥青把關第9局，李振昌則在他前面登板。

呂彥青 李振昌 中信兄弟

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