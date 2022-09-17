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中職／楊彬進入先發輪值 曾豪駒揭他場上這2點讓人驚豔
轉隊後首次面對前富邦悍將隊友，樂天桃猿隊楊彬感覺「很新鮮」，看著熟悉面孔，對戰過程要努力不笑場，捕手張閔勛也提醒他，「不要特別想表現。」結果就是一場6局失1分的優質先發，也確定進入先發輪值。
猿隊今天在桃園主場以6：1擊敗悍將，楊彬先發表現是功臣之一，也獲選單場MVP，他表示，比賽過程很有張力，也要追求勝負，「就是盡力去投，沒有特別想什麼，不讓他們打太順就好。」
畢竟是對上前東家，捕手張閔勛是第一次搭檔，也在賽前提醒楊彬要保持平常心，「不用說因為對上富邦就特別想表現，把狀態維持好，來到這邊，就享受就好。」
猿隊總教練曾豪駒認為，跟前一場相比，楊彬這場球速更快了，最快有到145公里，「可能今天在桃園主場，他的腎上腺素有幫一點忙，加上變化球控制也不錯，能夠讓對方打得不扎實。」
楊彬是在8月底的2換2交易案中，從悍將隊來到樂天，轉隊初登板對味全龍隊先發6局失3分（2分責失），今天表現更上層樓，拿下本季首勝，也是生涯第2勝，楊彬說：「兩勝剛好在不同球隊，當然很開心，是久違的先發勝。」
楊彬也確定卡住一席先發，猿隊在這筆交易案中收穫豐富，不過曾豪駒說：「沒有什麼挖到寶，都是選手自己努力，機會來了有把握住，在場上節奏、心態都讓人驚艷，希望繼續維持。」
知道自己成為輪值一員，楊彬也很驚喜，「沒進過輪值，之前都是頂替先發，希望可以照這兩場的樣子，多吃局數，繼續丟下去。」
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