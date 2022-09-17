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中職／林凱威又爆了 呂彥青連22場無責失寫兄弟新歷史

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
呂彥青8局提前登板「拆彈」，化解失分危機，連續22場登板無責失分。記者余承翰／攝影
呂彥青8局提前登板「拆彈」，化解失分危機，連續22場登板無責失分。記者余承翰／攝影

味全龍林凱威的登板又一次成為勝負分水嶺，今天在第8局「拆彈」不成，讓戰局直接翻盤，中信兄弟隊單局攻下3分逆轉，終場以5：4賞給龍隊本季最長的5連敗；呂彥青8局下提前登板，把關4個出局數守住勝利，也以連續22場無責失寫下隊史新猷。

兄弟由握有9連勝的吳哲源先發，前6局僅失1分、握有2：1領先，但續投到第7局出事，劉基鴻一壘打、蔣少宏的二壘打遭到扳平，兄弟換上彭識穎接手，張政禹續敲安打，郭天信以高飛犧牲打送回超前分，吳哲源最終成績為6.1局被敲7安打、失3分。

龍隊3：2的領先也在8局失守，兄弟單局4支安打、灌進3分逆轉，林凱威在無人出局、一三壘有人時登板，被王威晨敲出追平安，許基宏的高飛犧牲打、陳子豪的二壘打繼續補刀。

呂彥青8局下提前登板，雖面對蔣少宏投出保送，但隨後K掉張政禹，化解滿壘危機，9局下再讓龍隊三上三下，守下1分差勝利，單季連22場無責失也突破2009年麥特的21場，寫下隊史新高。

龍隊洋投伍鐸在本季累積7次救援失敗後轉回先發，今天在回到熟悉位置的首戰，先發5局、共用71球，被敲4安打、失2分（責失1分），表現不俗。

伍鐸所掉的第1分有點無辜，第3局林書逸打向左外野的飛球眼看可能接殺，但谷德溫的手套擦邊過，紀錄上是三壘安打；兄弟接著連兩棒掃向外野，中外野手郭天信、右外野手張祐銘相繼暴傳，兄弟不敢挑戰郭天信臂力錯過上門的禮物，但龍隊厚禮數，林書逸在第2次機會看到張祐銘的大暴傳後啟動，跑回兄弟的第1分。

郭天信 呂彥青 中信兄弟 味全龍 林凱威

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