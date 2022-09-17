中職／前悍將宰悍將 楊彬6局失1分拿下本季首勝

楊彬轉戰樂天桃猿隊的第二場先發，就是對上前東家富邦悍將隊，成功封鎖前隊友，繳出先發6局僅失1分的好投，在猿隊以6：1拿下勝利後，楊彬取得本季首勝，也是生涯第二勝。

楊彬今天面對前東家，雖然在2局上被高國麟、林益全連敲兩支二壘打，丟掉1分，但之後沒有再失，總計投完6局被敲6支安打，僅失1分，另有3次三振、沒有四壞。

楊彬從2019年開始在一軍出賽，前兩年定位後援，去年轉型先發才拿下首勝，今年8月底被交易到猿隊後，連兩場出賽都繳出優質先發，也在今天拿下暌違已久的勝投。

0：1的落後，猿隊在4局下就追回來，1出局二、三壘有人，邱丹安打先敲回追平分，張閔勛的高飛犧牲打打回超前分，6局下更給予楊彬滿滿援護，單局4支安打攻下4分。

猿隊6局下的4支安打中，包括陳晨威的一支三壘打，是個人生涯第37支三壘安打，追平張家浩並列史上第六，也是個人生涯第400安，巧合的是，同一局廖健富的二壘打也是生涯第400安，邱丹則是生涯第100安。