中職／二伯為龍象大戰開球 蔡阿嘎差點被扯掉黃色外皮

味全龍、中信兄弟隊今天在天母球場過招，也是龍象大戰主題日首戰，今天由知名象迷蔡阿嘎的太太「二伯」擔任開球嘉賓，一家四口到場，有一大兩小穿上紅色衣服，唯獨蔡阿嘎例外，賽前到龍隊陣營，差點被拿莫．伊漾、張政禹、郭天信3人聯手扯掉他的黃色外皮。

夫妻倆在開球後受訪，回憶以前在台體大球場看球的回憶，蔡阿嘎是象迷，二伯則是興農牛隊球迷，這回受邀開球，她原本都想好要用蔡仲南的投球動作，意外驚喜是球團安排張泰山為她接捕，讓她嚇到腦袋空白。

二伯自評開球表現60分，「太緊張了，聽到主持人講泰山出來（接捕），腦袋一片空白，本來要學蔡仲南投球，結果完全忘了。」是否希望還有下次開球邀約可以彌補？蔡阿嘎說：「如果今天贏了，應該還有機會來啦！就怕輸了被封殺，沒有一隊要邀請我們。」

他們也與龍隊推出聯名紀念公益T恤，所得捐給徐生明棒球發展協會，開賽前已經完售，二伯也表達感謝，「被邀請開球很開心，提出聯名衣服的想法，把所得捐給徐生明基金會，球團也很支持。」