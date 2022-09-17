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中職／必贏多找富藍戈話家常 越洋帶來老婆的愛

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊富藍戈（左）與樂天桃猿隊必贏多（右）曾是巨人隊3A隊友，如今同在中職打拚。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊富藍戈（左）與樂天桃猿隊必贏多（右）曾是巨人隊3A隊友，如今同在中職打拚。圖／富邦悍將隊提供

必贏多、富藍戈、福來喜三位巨人隊3A隊友，繞了大半個地球，來到台灣再次相聚，只不過都披上不同球衣，今天賽前樂天桃猿隊的必贏多特別來找富邦悍將隊的富藍戈話家常，還帶來富藍戈老婆的神秘禮物。

「很開心能再遇到之前的隊友。」富藍戈表示，與必贏多已經1年多沒見面，兩人在委內瑞拉住得很近，知道他要來台灣，自己的太太也委託必贏多帶來一份禮物，富藍戈還沒開箱也不知道內容物，但可以確定是老婆的愛心。

兩人賽前聊了至少半個小時，必贏多也說，很開心來到台灣能過遇到認識的人，感覺很好，有熟悉的感覺。

必贏多要來中職前，也跟富藍戈聊到台灣的職棒文化，兩人都曾待過韓職，富藍戈跟他說：「跟韓職比起來，台灣這邊文化比較輕鬆一些。」也告訴怕吃辣的必贏多，來到台灣在食物上不用太擔心。

富邦悍將隊與樂天桃猿隊之前人員流動頻繁，今天猿隊先發投手楊彬、游擊手楊晉豪就是從悍將隊交易而來，悍將隊陣中也有賴智垣、王躍霖、林澤彬等前猿隊球員，球員間彼此熟識，賽前互串門子很正常。

樂天桃猿 富邦悍將 韓職

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