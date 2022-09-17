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中職／拿莫醜的毛巾醜到熱銷 本人其實原本有小擔憂

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊拿莫．伊漾的新商品上架，被稱是「史上最醜毛巾」。圖／味全龍隊提供
味全龍隊拿莫．伊漾的新商品上架，被稱是「史上最醜毛巾」。圖／味全龍隊提供

因雨暫停空檔成為拿莫．伊漾的個人秀舞台，他模仿志村健的表情躍上味全龍隊新商品，今天在天母球場開賣球迷反應熱烈，但其實他心裡有點小擔心，當初面對行銷部的提議有猶豫，「我一開始是擔心被罵，會不會說我又在亂搞了。」

拿莫．伊漾的新毛巾今天上架造成話題，全因選用他日前在因雨暫停空檔神還原志村健的表情，還有他所繪製的自畫像，堪稱毫無「偶包」的個人商品。

拿莫．伊漾透露，行銷部一開始提議時，自己是有猶豫，「他們提說想把那個表情做成毛巾，我有說我的顧慮，會不會被罵，他們是說就做啊！幹嘛怕。」他提議要不要乾脆他自己畫、不一定要用真的照片，結果最終真人版、繪製版全都放上去了。

被虧可能是「史上最醜毛巾」，拿莫．伊漾說：「希望是啦！」他自認無法走帥氣路線，人生目標是成為能認真、也能搞笑的人，被吐槽明明就滿帥，他謙稱：「我只是運氣好，五官都長得滿剛好。」

獵奇商品上架，拿莫．伊漾對於銷售成績不太關心，「我們行銷做好給我看，我的反應也是哇！你們真的做出來喔，好啦！大賣就恭喜你們，賣不好不要怪我。」

拿莫．伊漾 味全龍

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