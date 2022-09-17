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中職／摘下停止器稱號 黃子鵬比賽時間讓人意外
過去擔任後援投手曾被冠上「時間停止器」稱號，樂天桃猿隊黃子鵬轉任先發後很不一樣，今年有他登板的比賽，場均比賽時間僅3小時11分鐘，比起聯盟平均的3小時23分鐘還低上不少，扭轉外界印象。
黃子鵬今年至今先發20場比賽、投了134局，賽事時間跟他的投球節奏息息相關，其中有10場比賽在3小時內打完，包括前一場在9月15日時只打了2小時45分鐘，場均比賽時間3小時11分鐘，還包含2場打到11局、超過4小時的比賽。
「其實沒有刻意加快耶。」聊到自己投球節奏的變化時，黃子鵬表示，投球當下都是專注在場上，不會去在意投球秒數，「也沒有時間去想，但自已投球的時候，節奏不會保持固定，結果這樣就是自然發生。」
今年黃子鵬投得順的時候，比賽的節奏都很順暢，唯一是壘上有人時會更加謹慎，黃子鵬說：「投手都不想被盜壘，習慣性會去看管跑者，教練也都會一直叮嚀，不要只注意跟打者對決。」
對於投球節奏，黃子鵬都會去參考國外側投或下勾投手的方式，建立跟打者對決上更有利局面，國內投手裡，他的參考對象是中信兄弟隊的南英學長鄭凱文，「他的節奏很流暢，我都會去看。」
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