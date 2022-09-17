快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／黃保羅U18兩場好投 丘總開心看球不把話說滿

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊第一指名黃保羅在U18世界盃兩場先發都繳出好投，母隊總教練丘昌榮也很關心。 記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊第一指名黃保羅在U18世界盃兩場先發都繳出好投，母隊總教練丘昌榮也很關心。 記者蘇志畬／攝影

U18世界盃青棒賽是各位準職棒生的試金石，富邦悍將隊第一指名黃保羅兩場先發都繳出好投，母隊總教練丘昌榮也很關心，賽後搭乘球隊巴士也在注意他的投球表現，但接下來要進入職棒，丘總認為：「還很多需要學習。」

黃保羅第1場先發對墨西哥隊5局僅失1分，今天凌晨對上南韓隊更是5局無失分的好投，只不過都無關勝敗，在U18累計10局失1分，防禦率僅0.70，合計9次三振、1次四壞保送。

丘昌榮對這位第一指名當然很關注，第一戰遇到因雨延後開打，但還是看了賽事精華，第二戰剛好悍將隊在台南比完賽要搭車北返，丘總就在路上觀看賽事，丘昌榮表示：「第一場看起來還有點緊繃，第二場投起來就很流暢了。」

U18世界盃青棒賽，中華隊對南韓隊，黃保羅先發五局只被擊出2支零星安打無失分。 圖／中華棒球協會提供
U18世界盃青棒賽，中華隊對南韓隊，黃保羅先發五局只被擊出2支零星安打無失分。 圖／中華棒球協會提供

不過今年在一軍看到黃保羅的機會應該不大，丘昌榮表示，等他結束賽事後，希望讓他休息一下，再來準備球隊的秋訓、春訓，「好好觀察，也會再跟投手教練、郭總（顧問郭泰源）再討論看看，進入職棒是長期賽事，應該還有很多需要學習。」

黃保羅的第2戰只投了5局、60顆球就退場，還不到球團提出的80球限制，原因是6局時的雷雨導致比賽中斷2小時，中華隊總教練周宗志毅然決然換投，丘昌榮也對這項調度印象深刻，「周總教練在這方面真的很用心，很注意球員狀況。」

黃保羅 丘昌榮 富邦悍將

延伸閱讀

U18世界盃／抗韓5局好投 黃保羅自謙靠守備：我愛隊友

U18世界盃／突破僵局飲恨…中華隊延長賽1分差敗給南韓

U18世界盃／中華抗韓打線出爐！邱鑫、陳致語休兵

U18世界盃／悍將一指黃保羅抗韓 中華傷兩開路先鋒現隱憂

相關新聞

U18世界盃／林詔恩、伍祐城完封荷蘭 中華隊前進冠軍賽

中華隊確定前進冠軍賽！今天在U18世界盃青棒賽靠林詔恩、伍祐城兩位投手封鎖荷蘭隊打線，隊長黃勇傳在4局中了「滿壘計」，第...

中職／呂彥青連22場無責失分 改寫兄弟隊史新高

味全龍隊止不住的頹勢，昨天又在第8局向下沉淪，遭中信兄弟隊單局4安打攻下3分逆轉戰局，終場以4：5吞下團隊本季最長的5連...

中職／壓制前東家 楊彬：不想被淘汰

前三年在富邦悍將隊沒能繳出成績，楊彬今年透過交易轉隊到樂天桃猿隊，兩場出賽都是優質先發，包括昨晚對悍將隊的6局失1分好投...

中職／遭球強襲右手掌骨…王威晨傷情待觀察 助總有一點擔心

中信兄弟隊今天以5：4力克味全龍隊，贏球背後卻有隱憂，當家三壘手王威晨8局下遭球強襲右手掌骨，總教練林威助賽後提到他的傷...

U18世界盃／中華隊 1分差輸南韓

第30屆U18世界盃青棒賽尋求衛冕的中華隊，昨吞苦澀一敗，與南韓隊以0：0纏鬥進延長賽，然而面對突破僵局制，守備瑕疵加上...

中職／呂彥青投破隊史紀錄 納悶問「歷史留名嗎？」

中信兄弟隊呂彥青從代班終結者出發，到今天投出隊史新猷，此役把關4個出局數成功守成，幫助球隊以5：4力克味全龍隊，連續22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。