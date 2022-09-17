中職／黃保羅U18兩場好投 丘總開心看球不把話說滿

U18世界盃青棒賽是各位準職棒生的試金石，富邦悍將隊第一指名黃保羅兩場先發都繳出好投，母隊總教練丘昌榮也很關心，賽後搭乘球隊巴士也在注意他的投球表現，但接下來要進入職棒，丘總認為：「還很多需要學習。」

黃保羅第1場先發對墨西哥隊5局僅失1分，今天凌晨對上南韓隊更是5局無失分的好投，只不過都無關勝敗，在U18累計10局失1分，防禦率僅0.70，合計9次三振、1次四壞保送。

丘昌榮對這位第一指名當然很關注，第一戰遇到因雨延後開打，但還是看了賽事精華，第二戰剛好悍將隊在台南比完賽要搭車北返，丘總就在路上觀看賽事，丘昌榮表示：「第一場看起來還有點緊繃，第二場投起來就很流暢了。」

U18世界盃青棒賽，中華隊對南韓隊，黃保羅先發五局只被擊出2支零星安打無失分。 圖／中華棒球協會提供

不過今年在一軍看到黃保羅的機會應該不大，丘昌榮表示，等他結束賽事後，希望讓他休息一下，再來準備球隊的秋訓、春訓，「好好觀察，也會再跟投手教練、郭總（顧問郭泰源）再討論看看，進入職棒是長期賽事，應該還有很多需要學習。」

黃保羅的第2戰只投了5局、60顆球就退場，還不到球團提出的80球限制，原因是6局時的雷雨導致比賽中斷2小時，中華隊總教練周宗志毅然決然換投，丘昌榮也對這項調度印象深刻，「周總教練在這方面真的很用心，很注意球員狀況。」