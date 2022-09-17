中職／猿隊4捕手僅2人能蹲 毛英傑上一軍支援

樂天桃猿隊一軍名單中有4名捕手，但僅張閔勛、嚴宏鈞可蹲捕，今天將毛英傑拉上一軍，填補捕手戰力，毛英傑在預料之外接到管理電話，人在外面的他還以為宿舍有狀況，沒想到是上一軍的通知。

林泓育在14日先發蹲捕時，右手背被擦棒球打到，雖然骨頭沒事但還在腫脹，暫時無法出賽，廖健富雖然被畫在捕手區，但今年球季將以一壘為主。

猿隊需要捕手深度，總教練曾豪駒表示，由於霸林爵下二軍，剛好有名額可以拉上毛英傑，「希望他把二軍成果表現出來，一、二軍其實就差在心態。」

林立今天同樣不在先發打線，手肘舊傷還在困擾中，只會安排在比賽中代跑，曾豪駒表示：「他的狀況有好一點，但打擊還是再休息一下，球隊也需要他的腳程。」

毛英傑今年曾因一軍疫情而登錄註冊，但還沒出賽過，這次收到上一軍通知時，坦言嚇了一跳，若不是因為學長受傷，自己沒預期能這麼快上一軍。

今年在二軍打擊率1成58，毛英傑也不諱言，「很爛。」認為自己在選球、打擊節奏上都還需要加強，但有信心自己能夠在守備上貢獻，「二軍就是守備優先，如果沒有好的守備，丟掉的分數可能比打回來的多。」

毛英傑自高苑工商畢業後，在去年選秀加盟猿隊，今年在引導投手、配球上進步較多，「想法跟高中時差很多，在二軍包括總教練劉榮華，很多教練都一直幫助我成長。」