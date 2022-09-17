中職／果然也是福來喜里長伯認識的 奧特羅讚他個性好

中信兄弟隊洋將生死鬥，左投奧特羅今天已經隨隊練投，總教練林威助現場驗貨，「看了一下，感覺還正常。」對於誰留誰走，現在還不說死；奧特羅過去曾與福來喜當過隊友，得知他在台灣超受歡迎，顯得一點都不意外，「可以想像得到，性格也是很好。」

兄弟是9月19日大限前唯一需要抉擇洋將去留的球隊，王牌投手德保拉是鐵票，其餘4名洋將包括3名洋投泰樂、麥力德、奧特羅和洋砲福來喜，泰樂將在明天二度登板，奧特羅則因抵台較晚，來不及投入實戰。

林威助表示，「再多觀察一下，他本身也是習慣投1休4，所以剛好。」至於奧特羅昨天進行體檢，體檢報告沒有問題，接下來就是看他的練投狀況。

奧特羅今天已經隨隊出現在天母球場，他也知道大限在即，「知道沒有出賽機會，把握接下來幾天訓練，丟給教練看。」他透露來台前，投手教練佛斯特已經傳過中職比賽影片給他看，先了解一下台灣打者。

中信兄弟隊洋投奧特羅。圖／中信兄弟隊提供

奧特羅對台灣有初略的印象，他說前幾年就有想過要來台灣尋找機會，這次終於來台，等待安排來台的過程比較久一點，「一直到出發前一天才確定，過程中比較不安。」他也說來台前就有持續訓練，認為下周投入比賽沒問題，「但還是要看依下身體狀況，讓教練團決定。」

兄弟捕手福來喜個性討喜，近期也因許多洋將都反應以前就與他熟識，而被球迷戲稱為里長伯，而奧特羅也不例外。

奧特羅在多明尼加聯盟就曾與福來喜合作過，「他有跟我說過，這裡是很棒的國家，棒球水準很高。」昨天福來喜突襲短打跑出內野安打，他也看了影片，「速度不是很快，但他點得很好。」