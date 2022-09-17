U18世界盃／日本因雨裁定險勝荷蘭 保有獎牌戰鬆一口氣

U18世界盃棒球賽複賽日本隊今天與荷蘭隊交手，5局因雨裁定日本以1比0拿勝、確定至少4強，保有奪牌機會，日本隊總教練馬淵史郎坦言鬆了一口氣，以投手穩守為基礎，無論如何力拚奪牌。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，日本隊預賽不敵台灣隊，帶著1勝1敗戰績晉級超級循環賽複賽，複賽首戰不敵韓國隊，今天與荷蘭隊交手，也受到氣候影響，比賽延遲了約2小時50分鍾才開打。

日本隊3局靠著藤森康淳安打、四壞保送、犧牲短打攻占二、三壘，再靠著滾地球跑回關鍵1分，比賽5局打完因為再次下雨裁定日本隊拿勝。

日本隊先發投手川原嗣貴總計用65球投5局，被敲出3支安打，投出6次三振，無失分、拿下勝投；日本隊賽後戰績2勝2敗，確定至少有4強，明天複賽最後一場戰將與美國隊交手。

日本隊總教練馬淵史郎接受日媒訪問時坦言「鬆了一口氣」，也提到接下來的比賽，如果打線能夠有好的發輝減輕投手的負擔，感覺會更順利，總之先以投手群能穩守為基礎，無論如何都希望可以奪牌。