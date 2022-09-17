U18世界盃／抗韓5局好投 黃保羅自謙靠守備：我愛隊友

U18世界盃青棒賽超級循環賽第二戰，中華隊與南韓隊形成投手戰，打完7局仍是0：0，直到延長賽突破僵局制，中華隊因守備瑕疵加上跑壘失誤，以2：3惜敗，先發投手黃保羅5局無失分的好投因下雨必須提前退場，最終無關勝敗。

中華隊打線受制於南韓先發投手黃俊書，前5局沒能得分，還被三振了6次，僅王念好從他手中敲出安打，總教練周宗志表示，打線前幾場串聯得很好，今天卻顯得急躁，情蒐都有提供球路以及點名外角直球的配球習性，可惜還是忍不住去追打壞球，當然對方投手本來就是很有水準，角度、位置都是展現他的控球能力。

黃保羅表現也不遜色，同樣投5局沒有失分，只被敲出2支安打，另有2次三振，只不過6局開打前現場下起雷雨，暫停2小時後，中華隊教練團決定換人。

周宗志表示，黃保羅表現在預期水準之中，球路位置都控制在理想的位置，只是可惜天氣不理想，讓他只投了5局就退場。

黃保羅則表示，今天就是照著捕手蹲的位置去丟，盡量把球路壓低，今天三振也不多，都是守備有幫忙把球處理起來，真的很愛這些隊友。

兩隊先發退場後，中華隊林鉑濬接手2局無失分，延長賽由伍祐城接手，結果被敲2支安打，加上守備瑕疵掉3分，南韓隊則由今年韓職選秀狀元金書賢後援3局，雖然在8局下中華隊靠黃劼希在2出局後的安打攻下2分，但他也因跑壘太積極被夾殺。

談到8局上三壘手黃劼希面對南韓隊代打金宰尚的撲接守備，到後續守備瑕疵丟掉第1分，周宗志表示，黃劼希守下那顆強襲球，但是一壘手王念好以為是穿越安打，導致來不及回到壘包接球，如果能順利守下來，整個情勢都會不一樣，這也是比賽到後半段要注意的細節。