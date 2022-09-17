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U18世界盃／贏荷蘭就進冠軍戰 中華隊推林詔恩先發

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊擊敗荷蘭就能挺進冠軍戰，這場比賽將由林詔恩擔任先發。。 圖／中華民國棒協提供
中華隊擊敗荷蘭就能挺進冠軍戰，這場比賽將由林詔恩擔任先發。。 圖／中華民國棒協提供

中華隊今天以2：3輸給南韓隊，吞下在本屆U18世界盃青棒賽的首敗，加上美國隊擊敗墨西哥，中、韓、美3隊複賽戰績同為3勝1敗，中華隊迎戰荷蘭隊贏球的話就可確定冠軍戰門票，這場比賽將由林詔恩擔任先發。

中華隊明天凌晨0點30分對荷蘭隊之戰只要贏球，就算美、韓同樣獲勝，至少戰績打平，冠軍賽門票就要透過對戰優質率（TQB）計算分曉，TQB計算方式為球隊「得分率減去失分率」，依大小順序直接決定各隊排名。

中華隊在複賽對美國隊以6：2取勝，美國則是在預賽對南韓8：3贏球，戰績帶進複賽，3隊數據分別為中華隊0.24、美國隊0.02、南韓隊-0.26，若戰績互咬將由中華隊、美國隊晉級。

代表明天中華隊擊敗荷蘭隊就確定晉級，這關鍵一戰交給今年中職選秀會獲得統一獅隊青睞的林詔恩，林詔恩在預賽對上墨西哥之戰，曾經投出7局完投完封，僅被敲1支安打，另有8次三振、1次保送。

中華隊 統一獅 中職

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