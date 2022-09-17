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U18世界盃／中華未能剋韓 教頭點出2原因：小細節沒做好

中央社／ 台北17日電

U18世界盃棒球賽台灣隊複賽與韓國隊交手、延長賽吞敗，總教練周宗志指出打者太急躁、8局關鍵守備失誤都是原因，下一戰與荷蘭隊交手沒有退路，派出左投林詔恩全力搶勝。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，台灣隊今天賽前拿下6連勝，超級循環賽複賽第2戰與韓國隊交手，鏖戰至延長賽第8局以2比3吞下首敗。

台灣隊打線沒辦法突破韓國隊先發左投黃俊書（Junseo Hwang，音譯），前5局僅敲出2支安打，吞下6次三振沒能得分。

總教練周宗志表示，打線上有一點太急躁了，情蒐給的資料顯示，對方投手直球多投在左打者的外角比較多，但像林佳緯、孫易磊都沒有辦法確實掌握這顆外角直球、揮空比較多，後面開始急躁就會追打壞球。

兩隊鏖戰至延長賽第8局，8局上1人出局後韓國隊打者敲出三壘方向滾地球，黃劼希接球傳往一壘，但出現失誤掉分，讓韓國隊8上攻勢串聯攻下3分，台灣隊8局下追分不及吞敗。

周宗志也表示，8局上的守備是關鍵，黃劼希有追到那顆球，但一壘手王念好以為是穿越安打沒有進去一壘壘包，等到發現已經慢半拍，一邊接球一邊想要踩壘包，球最後掉出來，如果那顆有守下來情勢可能就會不一樣，「但比賽打到後半段，這也是我們可以做得更好的小細節。」

台灣隊今天先發投手黃保羅表現有水準，投5局僅被敲出2支安打、無失分；周宗志表示，除了開賽可能感覺不是很好，1局過後整體表現在水準之內，無論壓制打者或者變化球的控制上，都展現不錯的水準。

U18中華隊下一戰與荷蘭隊交手沒有退路，派出左投林詔恩全力搶勝。 圖／中華棒協提供
U18中華隊下一戰與荷蘭隊交手沒有退路，派出左投林詔恩全力搶勝。 圖／中華棒協提供

台灣隊不敵韓國吞敗，賽後戰績與韓國同為3勝1敗，仍保有爭冠機會，明天0時30分與荷蘭隊比賽沒有退路，將派出左投林詔恩全力搶勝，林詔恩預賽對墨西哥先發，7局完封勝、表現亮眼，也希望明天比賽可以延續好手感。

棒球 黃保羅

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