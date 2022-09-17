U18世界盃／突破僵局飲恨…中華隊延長賽1分差敗給南韓

U18世界盃青棒賽今天凌晨上演中韓大戰，兩隊投手互不相讓，中華隊黃保羅、南韓隊黃俊書同樣先發5局無失分，7局打完進入延長賽，中華隊在8局上失守，最終以2：3輸給南韓隊，吞下本屆賽事首敗，複賽戰績3勝1敗。

前4局兩隊都無法攻占得點圈，直到第5局才有些變化，5局上南韓隊金東憲敲出內野滾地球，一壘手王念好接球觸殺，不料一壘審判安全上壘，中華隊提出挑戰後，聽完電視輔助判決，主審一度比成出局，後來又改回安全上壘手勢，不過黃保羅不受影響，連續抓到三個出局數下莊。

5局下中華隊孫易磊示範扎實安打，接著陳致語代打陽念希，成功犧牲觸擊推進，只不過宋嘉翔敲出左外野界外飛球出局，邱鑫代打林盛恩敲出二壘滾地出局，依舊未能得分。

6局開打前，比賽因雷雨暫停了約2小時，恢復比賽後由林鉑濬接替投球，結果6局上先投出四壞保送，接著南韓隊犧牲觸擊、滾地推進來到三壘，林鉑濬用三振凍結壘包，安全下莊，7局續投也沒掉分。

黃保羅先發5局雖然僅用60球，未達富邦悍將球團的80球限制，但因比賽暫停未續投，被敲2支安打沒有掉分，另有2次三振、沒有保送。 圖／中華棒球協會提供

黃保羅先發5局雖然僅用60球，未達富邦悍將球團的80球限制，但因比賽暫停未續投，被敲2支安打沒有掉分，另有2次三振、沒有保送。

南韓隊先發的黃俊書5局投出6次三振，中華隊對這名左投難以有效攻擊，僅敲出2安打，不過6局下他上場多投了3球，2好1壞後，球數滿70顆就退場休息。

今年韓職選秀狀元金書賢接替投球後，中華隊依舊無法突破，進入延長賽突破僵局制，從一、二壘有人打起，8局上中華隊換由伍祐城接手，結果被敲出2支安打，加上守備也有瑕疵，丟掉3分。

8局下換中華隊進攻，邱鑫敲安形成無人出局滿壘，2出局後黃劼希敲出右外野安打，一棒送回2分，不料跑壘太積極，結果在一、二壘間被夾殺，結束攻勢。

中華隊此戰擊敗南韓隊就可提前確定晉級冠軍戰，雖然輸球但僅落後1分，下一戰只要擊敗荷蘭隊，在計算對戰優質率（TQB）上仍佔據有利位置。