中職／首局4分援護范米特 悍將獵獅中止3連敗

富邦悍將隊洋投范米特今天投得跌跌撞撞，在台南球場先發5局失3分，不過這回換打線相挺，1局上中心棒次范國宸、高國麟、林益全連線攻下4分，以6：3擊敗統一獅隊，同時中止3連敗跟獅隊的4連勝。

悍將賽前對戰獅隊先發投手江辰晏連7局數沒得分，今天1局上就一輪猛攻，開局王勝偉、王正棠連續安打，1出局後換范國宸、高國麟、林益全連續敲安，前兩者各有1分打點，林益全一棒2分獲選單場MVP。

范米特在1局下就略顯不穩，2局下遇到更大亂流，單局被獅隊敲出4支安打，丟掉3分，陳傑憲敲下2分打點，邱智呈也有1分打點，拉近到1分差；不過悍將在5局上、9局上各再添1分。

用球數偏多的范米特最後還是以103球撐完5局，沒有再掉分，總計被敲10支安打，丟掉3分，防禦率上漲到3.99，另外有6次三振、1次四壞保送，相較過去好投悲情吞敗，這次是隊友相挺之下取得勝投。

後續接手的王躍霖、賴智垣、 富藍戈、 曾峻岳各投1局無分，王躍霖今年透過交易從樂天桃猿隊來到悍將，兩場出賽各投1局皆未失分，展現一軍即戰力；賴智垣去年底遭到猿隊釋出後被悍將簽下，今年一軍出賽27場，防禦率僅0.62，連續13場出賽未失分。

悍將14支安打攻下6分，攻勢集中在前6棒，林益全在1局上那支關鍵安打敲灰2分，獲選單場MVP，而王勝偉、王正棠、申皓瑋、范國宸、高國麟都是單場雙安，申皓瑋更在7局上敲出生涯第300安。