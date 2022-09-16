中職／「我腳程超級快」 福來喜突襲短打嚇到助總

中信兄弟隊捕手福來喜第7局突襲短打跑出內野安打，連總教練林威助都嚇到，福來喜解釋當下思維，看到三壘手劉基鴻守比較後面，「再加上，我又是腳程超級快的人。」

兄弟今天以3：2擊敗味全龍隊，7局面對林逸達，福來喜出奇不意偷點，這球送向三壘方向，劉基鴻處理不及，福來喜成功靠腳程跑出一支內野安打。

賽後被問到福來喜偷點，林威助瞇起笑眼坦言有意外，「對啊，我想說怎麼會點，原來是三壘守比較後面。」他透露先前看福來喜在墨西哥聯盟的出賽影片，就有發現他短打點得不錯，「這顆也點得滿好的。」

福來喜則說，這是比賽中的直覺反應，「看到三壘守比較後面，大家也都知道我超級快，所以才有這樣的想法。」近期又有盜壘、又有突襲短打點成內野安打，他也笑答：「現在大家都知道我的腳程囉！下個打席上來時，三壘就站比較前面，怕被我再點上壘。」

福來喜賽後帶著包紮後的手接受訪問，他的右手虎口兩度挨球吻，仍有腫脹狀況，明天能否上場，他說：「要再看看明天的狀況，我知道總仔會問看看我是否OK，我相信基本上應該沒有太大問題。」