中職／鄭凱文控球穩定的秘密 喜歡福來喜「面積」大

鄭凱文今天先發7局僅失2分，幫助中信兄弟隊以3：2擊敗味全龍隊，這也是他本季第6次對上龍隊所拿下的第1勝。賽後談到與捕手福來喜的搭配，他透露福來喜體型給自己的安定感，「我投的話，會以捕手面積去投球，他的體型比較大…。」

鄭凱文去年對龍隊頗有一套，對戰拿下5勝、防禦率2.33，但今年優勢盡失，前5場過招吞下0勝3敗、防禦率5.14，今天再交手終於找回熟悉的屠龍本色。

鄭凱文投7局共用91球，沒有四壞保送，有兩次觸身球保送，被敲7安打、失2分，先是在首局下因「天威」郭天信、李凱威的安打串聯攻下1分，第5局對張祐銘投出觸身球，盗上二壘後，郭天信補上安打讓鄭凱文再失血。

本季先前對戰龍隊防禦率偏高，鄭凱文今天久違封鎖龍隊變成「保麗龍」，談到今年的對戰劣勢，他直言：「沒有去注意這個，因為現在下半季剩沒幾場，每場都很重要，上去就是想辦法贏球。」他也提到低比分的投手戰，要想辦法減少長打，「至少有做到，沒有讓他們打長打。」

總教練林威助則提到，鄭凱文此役好投關鍵是控球比較穩定，「四壞沒那麼多，也有製造雙殺，投得滿穩定。」

被進一步問到與福來喜的搭配，鄭凱文指出：「其實跟其他捕手都一樣，都是鼓勵不要太閃躲、勇敢面對。」但也提到一點比較特別的，「他蹲的範圍比較廣，因為他體型比較大，所以好球帶範圍比較大，不會去投得太閃，我投的話會以捕手面積去投球，所以會減少四壞球。」